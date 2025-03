Tárt karokkal fogadná Szoboszlait a Real Madrid legendája

José María Gutiérrez, a Real Madrid korábbi labdarúgója tárt karokkal fogadná Szoboszlai Dominiket, amennyiben a Liverpool FC-től a spanyol bajnokság és a Bajnokok Ligája címvédőjéhez igazolna.

„Ő egy óriási klubban van, úgyhogy talán a célját már félig-meddig teljesítette. Számomra a legjobb mindenképpen a Real Madrid, és azok, akik a Realt erősítik. Nekik nem csupán jó játékosoknak kell lenniük, hanem megfelelő személyiséggel is kell rendelkezniük, hogy ezt a mezt viselhessék” – magyarázta az M1 kérdésére Guti kedden azon a budapesti sajtóeseményen, amelyen bejelentették, hogy a Vegas.hu a La Liga magyar sportfogadási partnere lett.

Hozzátette: amennyiben a Real érdeklődik a magyar válogatott csapatkapitánya iránt, és van rá lehetősége, hogy odaszerződjön, az azt jelenti, hogy egy kiváló játékosról van szó – számolt be róla az MTI.

„A Realban a legjobb futballisták játszanak. Ha ő ezek közé tartozik, akkor remélhetőleg a közeljövőben minden jól megy, és természetesen tárt karokkal fogadjuk”

– szögezte le.

Guti 1986-tól 2010-ig szerepelt a királyi gárdában, 1996-tól játszott az első csapatban. Pályafutása során 15 trófeát szerzett, háromszor nyert Bajnokok Ligáját (1998, 2000, 2002), ötszörös bajnok.

A sereghajtó Real Valladolidban futballozó Nikitscher Tamás kapcsán megjegyezte, csapatának nem fut olyan jól a szekere, ettől függetlenül remélhetőleg a magyar válogatott középpályás tovább tud fejlődni.

„Azt is reméljük, hogy jól érzi magát a csapatban, az egyéni fejlődésének is jót tesz ez a szezon, vagyis a váltás neki és a Valladolidnak egyaránt hasznára lesz”

– fűzte hozzá.

A sajtóbeszélgetésen szóba került a Real Madrid történetének egyik legjelentősebb alakja, Puskás Ferenc is. A 48 éves Guti elárulta, a játékosok természetesen akkoriban is jól tudták, kiről van szó, amikor még ő is a spanyol fővárosban futballozott.

„Ő a labdarúgásnak született, elképesztő támadó volt, és nemcsak játszotta a futballt, hanem nagyon szerette.

A Real játékosaként nagyon büszkék voltunk arra, hogy ő is a mi mezünket viselte. Nagyon sok szeretettel gondolunk vissza rá, hiszen egy legenda a Real Madrid számára”

– vélekedett.

A Real 2-1-re megnyerte a BL-nyolcaddöntő első mérkőzését, a visszavágót pedig szerda este játssza az Atlético Madrid otthonában. Guti nagyon nehéz, feszültséggel teli, mégis szép meccset vár.

„Ez egy előrehozott döntő lesz mindkét csapat számára. Nem csupán arról van szó, hogy a vesztes kiesik a BL-ből, hanem arról is, hogy mindig zavaró, ha a városi riválissal szemben esel ki” – szögezte le.

Kiemelt kép: Liverpool, Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepli gólját (fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)