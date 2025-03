Gulyás Gergely: Kiállunk a magyar szabadság és az ország szuverenitása mellett

Március 15-ére emlékezni az 1848 és 1849-es forradalom és szabadságharc óta eltelt 177 évben azt jelentette, hogy „kiállunk a magyar szabadság és az ország szuverenitása mellett” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetések és miniszteri elismerések ünnepélyes átadásán kedden Budapesten, írja az MTI.

Gulyás Gergely a Miniszterelnökség Várkert Bazárban tartott március 15-i ünnepségén azt mondta, a forradalom hősei és az általuk képviselt eszmék új irányt szabtak Magyarországnak. Azért ünnepeljük március 15-ét, mert tudjuk, hogy ez jelenti a szabadság örökségét, ahogyan azt is tudjuk, hogy mi, magyarok a szabadságban összetartozunk – fogalmazott a miniszter.

Az 1848-as jelszavakat felidézve azt mondta, legyen béke, szabadság és egyetértés. Most se érhetjük be kevesebbel – tette hozzá.

Meg kell őrizni azokat a kötelékeket, amelyek egymáshoz kapcsolják a magyarokat, a közös örökségként megőrzendő ősi államiságot, valamint 1989-90-ben visszanyert szabadságot és függetlenséget – közölte. Hozzátette: meg kell őrizni a kultúránkat, az életmódunkat és a nyelvünket, amelyek mindenki mástól megkülönböztetnek bennünket. Gulyás Gergely azt mondta, legyen béke, ezért azokért is mindent meg kell tenni, akik ma is háborúban élnek, és azért, hogy Magyarország szomszédjában is a lehető leghamarabb béke lehessen. Hozzátette, legyen szabadság, azaz Magyarország sorsáról magyar embereknek kell dönteniük.

„Nem mondhatunk le szuverenitásunk egyetlen darabjáról sem”

– hangsúlyozta.

Gulyás Gergely azt mondta, 1848-ban modern polgári Magyarország és nemzet született, egy olyan nemzet, amely egyetértett a szabadság kérdésében, és hajlandó volt harcolni is azért. Elmondta, 1848 követelése a szabad, független polgári Magyarország volt, jobbágyság helyett jogegyenlőség; megszülettek a legfontosabb alkotmányos intézmények, az évenkénti Országgyűlés, felelős minisztériumok, a nemzeti bank, a nemzeti őrsereg. Ezek mai napig velünk élő vívmányai a forradalomnak – jegyezte meg.

Az ünnepségen Gulyás Gergely átadta a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, a Magyar Arany Érdemkereszt, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéseket, a Batthyány Lajos-díjat és a miniszteri elismerő okleveleket. Az alábbi felsorolásban a kitüntetettek névsora szerepel.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült:

Győri Tibor jogász , a Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős volt államtitkára a nemzeti érdek és a nemzeti vagyon védelme iránt elhivatott, sokoldalú és magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként;

, a Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős volt államtitkára a nemzeti érdek és a nemzeti vagyon védelme iránt elhivatott, sokoldalú és magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként; Hoffman Pál volt országgyűlési képviselő, Tököl város korábbi polgármestere, volt válogatott kézilabdázó a város fejlődését szolgáló, több mint három évtizeden át nagy elhivatottsággal végzett városvezetői munkája, valamint példaadó sportpályafutása elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült:

Nagy Anna újságíró, mentálhigiénés szakember, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kuratóriumi elnöke, az Egyszülős Központok alapítója, korábbi kormányszóvivő, volt helyettes államtitkár az egyedülálló szülők és az egyszülős családban felnövő gyermekek érdekeit szolgáló sokoldalú tevékenysége, különösen a nemzetközileg is úttörő kezdeményezésnek számító Egyszülős Központok létrehozása és működtetése terén végzett odaadó munkája elismeréseként;

újságíró, mentálhigiénés szakember, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kuratóriumi elnöke, az Egyszülős Központok alapítója, korábbi kormányszóvivő, volt helyettes államtitkár az egyedülálló szülők és az egyszülős családban felnövő gyermekek érdekeit szolgáló sokoldalú tevékenysége, különösen a nemzetközileg is úttörő kezdeményezésnek számító Egyszülős Központok létrehozása és működtetése terén végzett odaadó munkája elismeréseként; Raskin Shmuel rabbi, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Keren Or központja alapítója és vezetője a Magyarországon élő zsidó közösség érdekében végzett sokrétű munkája, valamint az Ukrajnából hazánkba érkező zsidó menekültek támogatását szolgáló tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Kiss Henriett , a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Rumbach Sebestyén utcai zsinagógájának igazgatója a Rumbach – Együttélés Háza projekt kialakítása és megvalósítása érdekében végzett, elkötelezett munkája, valamint közösségépítő tevékenysége elismeréseként,

, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Rumbach Sebestyén utcai zsinagógájának igazgatója a Rumbach – Együttélés Háza projekt kialakítása és megvalósítása érdekében végzett, elkötelezett munkája, valamint közösségépítő tevékenysége elismeréseként, Koszorúsné Véghelyi Erzsébet jogász, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyugalmazott kisebbségi referense, a Pécs-Normandia Lions Club alapító tagja a civil szervezetek és a kisebbségek támogatása terén végzett munkája, valamint sokoldalú karitatív tevékenysége elismeréseként;

jogász, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyugalmazott kisebbségi referense, a Pécs-Normandia Lions Club alapító tagja a civil szervezetek és a kisebbségek támogatása terén végzett munkája, valamint sokoldalú karitatív tevékenysége elismeréseként; Neumark Zoltán zongoraművész, korrepetitor, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Judaisztikai Tanszékének művésztanára, a Haverim klezmer zenekar vezetője példaértékű zenepedagógusi pályája, valamint nemzetközi szinten is jegyzett előadóművészi és korrepetítori munkássága elismeréseként;

zongoraművész, korrepetitor, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Judaisztikai Tanszékének művésztanára, a Haverim klezmer zenekar vezetője példaértékű zenepedagógusi pályája, valamint nemzetközi szinten is jegyzett előadóművészi és korrepetítori munkássága elismeréseként; Zelei József, a Magyar Kerékpáros Béke Sport Club elnöke a béke fontosságát hirdető kerékpáros túrák szervezőjeként végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Molnár Elvira, a Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület elnöke, a Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője a Csongrád-Csanád vármegyei civil közösségek támogatását szolgáló magas színvonalú munkája, valamint a civil központok országos hálózatának fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Batthyány Lajos-díjban részesült:

Vidoven Árpád, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára a köz szolgálatában végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú tevékenysége elismeréseként.

