Orbán Balázs: Véget ért az amerikai demokráciaexport „aranykora”

Véget ért az amerikai demokráciaexport „aranykora” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója.

Kifejtette, „úgy tűnik, hogy Washingtonban valóban eljött a nagytakarítás ideje. Miután a USAID (Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség) finanszírozását megnyirbálták, most a National Endowment for Democracy (NED) is hasonló sorsra jutott. A NED négy évtizedig élvezhette a kongresszusi pénzcsapokat, melyeket most a Trump-kormányzat elzárt. Donald Trump fő érve: az amerikai adófizetők pénzét a »demokráciaexport« terjesztése helyett Amerika naggyá tételére kell fordítani.”

„De mi is az a NED?” – tette fel a kérdést Orbán Balázs.

Úgy folytatta, egy, az amerikai Kongresszus által finanszírozott „független” szervezet, amelyet azért hoztak létre, hogy világszerte előmozdítsa a „demokratikus értékeket”. „Hogy ezt az érintett országok kérik-e? Nos, ez sosem volt szempont. A NED sokkal inkább az Egyesült Államok globális befolyásának egyik eszköze volt.”

Megírta azt is, a dolog lényege: ha egy ország kormánya nem felelt meg a liberális politikai elit elvárásainak, a NED készségesen sietett „civil” szervezeteket támogatni, hogy az adott helyen „demokratikus változásokat” sürgessenek.

Allen Weinstein, a NED alapítója egy 1991-es interjúban ezt mondta a Washington Postnak: „Sok mindent abból, amit ma csinálunk, 25 évvel ezelőtt titokban a CIA végzett”.

Úgy fogalmazott, a NED hazánkban is aktívan jelen volt. Több olyan szervezetet is finanszírozott, amelyek célja nyíltan a kormány delegitimálása, adott esetben a kormányváltás. Ilyen szervezet például a Freedom House, amely rendszeresen tesz közzé megkérdőjelezhető módszertanú, elfogult jelentéseket a hazai demokrácia és sajtószabadság állapotáról. Szintén a finanszírozottak közt volt a Partizán szerkesztősége vagy épp a baloldali agytröszt, a Political Capital.

Mindemellett a Soros György által is támogatott Action for Democracy intézményhálózatának egyik oszlopos finanszírozója szintén a NED, mely – titkosszolgálati dokumentumokkal bizonyítható módon – a 2022-es választások során jelentős összegekkel támogatta a magyar baloldal kampányát.

Elmondta, persze a döntésre azonnal beindult a liberális pánikreakció. Fukuyama, a „történelem vége” néven ismert tévedés atyja arra figyelmeztet, hogy

Trump döntése a liberális globális befolyás végét jelentheti.

Ronald Radosh történész pedig a Quillette-en nemrég megjelent írásában úgy fogalmazott, hogy „a Trump-kormányzat most úgy döntött, csatlakozik a világ autoriter blokkjához ahelyett, hogy szembeszállna vele”.

A liberális elnyomó gépezet felszámolásával (mint a USAID vagy a NED) nem Amerika világhatalmi súlya csökken, csak a liberális csizma kerül le Magyarország mellkasáról – hasonlóan azokhoz a országokhoz, ahol a baloldali politikusokat, NGO-kat és újságírókat dollárban fizették ki az elmúlt években. Vagyis azzal, hogy Amerika több teret enged a nemzeti önrendelkezésnek, kezd kiegyenlítődni a pálya a globalista liberális és a patrióta erők közt.

Bebizonyosodott, hogy a magyar ellenzék mögött évek óta a nemzetközi liberális politikai korrupciós hálózat áll. Sokan támadtak minket még tavaly is, próbálták nevetségessé tenni a vádakat. Ma már mindenkinek nyilvánvaló, hogy mi történik.

„Az ellenzék köreiben az arcok cserélődnek, a helyzet változatlan” – szögezte le Orbán Balázs.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) igazgatótanácsának elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Purger Tamás)