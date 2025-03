Kövér László: Már idén 17 helyszínen csaknem 3000 gyermek fogászati szűrését biztosítja az új szűrőbusz

Már 2025-ben 17 helyszínen csaknem 3000 gyermek szűrését biztosítja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) legújabb gyermekfogászati mobil szűrőbusza – jelentette be az Országgyűlés elnöke a speciális szűrőbusz átadóünnepségén hétfőn Budapesten.

Kövér László, aki egyben az NGYSZ Magyar Egyesület elnöke is egyebek mellett arról beszélt, hogy ez a busz a második fogászati rendelő busz. Elődje 1995 óta töltötte be a mozgó fogászati rendelő funkcióját, számtalan helyen fordult meg és csak tavaly 13 helyszínen 2000 gyermek fogászati ellátását biztosította – fogalmazott az MTI.

A házelnök hozzátette, hogy a hosszú évek alatt a régi busz már elhasználódott,

további folyamatos karbantartása túlságosan költséges lett volna, ezért elérkezett az idő az új busz beszerzésére.

Ismertetése szerint az új szűrőbusz mintegy 195 millió forintos beszerzési költségéhez a Belügyminisztérium több mint 97 millióval járult hozzá, míg az OTP Bank a jótékonysági akcióban részt vevő, hozzávetőleg 112 ezer ügyfelének mikroadományaival 56 milliót tett ehhez hozzá.

Ezek nélkül az adományok nélkül nem sikerült volna lecserélni a régi szűrőbuszt és akkor vélhetően be is kellett volna fejezni ezt a tevékenységet – hangsúlyozta és kiemelte az A-dec nevű céget is, amely több mint 10 millió forint értékben biztosított speciális és modern fogászati székeket a szűrőbusz számára, míg az NGYSZ 15 millió forint értékben kézi műszerekkel, kiegészítőkkel szerelte fel azt.

A házelnök elmondta, hogy a működtetést, karbantartást a régi buszhoz hasonlóan a Waberer’s csoport vállalta magára, de méltatta azt is, hogy a Magyar Telekom Nyrt. jóvoltából a legkorszerűbb informatika, folyamatos internethozzáférés áll rendelkezésre, a Pappas Autó Magyarország Kft. közreműködésének köszönhetően pedig egy egyedi gyártású önjáró alvázra lehetett ráépíteni a felépítményt.

Ez a korszerű busz a gyermekek életminőségének javításához is hozzájárul

– mondta Kövér László, és külön hangsúlyozta, hogy olyan hátrányos helyzetű településekre is eljuthatnak, ahol kevésbé érhető el a gyermekfogászati szűrés.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy a kormány az elmúlt 15 évben 23 milliárd forintról, mintegy 87 milliárdra emelte a fogászati ellátásokra fordítható keretösszeget, ami így ebben az időszakban majdnem megnégyszereződött. Hangsúlyozta, az új szűrőbusz költségeinek is csaknem a felét a Belügyminisztérium biztosítja.

Az államtitkár a missziót felvállaló NGYSZ-nek köszönetet mondva hangsúlyozta, a gyermekfogászati szűrőbuszt úgy alakították ki, hogy a gyermekek nem a fogorvostól félve lépnek be abba, hanem egy kissé játékosabb formában kaphatják meg a szükséges ellátást, egyúttal méltatva az ebben a munkában részt vevő fogorvosok elhivatottságát, empátiáját is.

Rétvári Bence kiemelt célként fogalmazta meg, hogy

ma a gyermekek jobb körülmények között nőjenek fel, mint korábban és szerinte ehhez „kicsiben” ez a szűrőbusz is hozzájárul.

Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatójának ismertetése szerint évente 7 milliárd forinttal támogatnak jótékonysági kezdeményezéseket, az NGYSZ-t pedig az egyik olyan szervezetként jellemezte, amely nem kap politikai színezetet, náluk mindig békében lehet együtt dolgozni a rászorulókért.

Barna Zsolt, a Waberer’s csoport elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a jövő generációjának támogatása közös felelősség és méltatta cége és az NGYSZ 18 évvel ezelőtt indult és azóta is tartó együttműködését. Tájékoztatása szerint a szűrőbusznak 99 és fél százalékos rendelkezésre állást biztosítanak és azt ígérte, hogy az mindig és mindenhova oda fog érni, ahol szükség van rá.

Edvi Péter, az NGYSZ alapító elnöke megköszönte a Belügyminisztérium, az OTP, a Waberer’s, az A-dec és a Magyar Telekom támogatását, egyben

méltatta az önkéntes fogorvosok munkáját, akik évtizedek óta segítik a gyerekeket, több tízezer gyereket láttak el az elmúlt időszakban.

Az új fogászati buszt Kövér László, Rétvári Bence, Csányi Sándor, Barna Zsolt és Edvi Péter mellett Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Gonda Gábor, a Magyar Telekom vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese, Boris Toman, az A-dec területi menedzsere és Jámbor Vilmos, a Lehel Coachbuilder 2000 Kft. ügyvezető igazgatója avatta fel.

Ezt követően Várnai Gusztáv fogorvos osztotta meg a tavalyi év tapasztalatait, hangsúlyozva, hogy a buszban dolgozó szakembereknek évek óta rossz tapasztalataik vannak a gyermekek fogainak állapotáról; a tavalyi szűréseken megjelent gyerekek több mint a felének volt szuvas foga.

A jármű műszaki adottságait Oravecz Katalin vezető asszisztens mutatta be: az új busz saját fogászati egységgel, röntgennel, sterilizáló készülékkel, víztisztítóval, generátorral, napvédővel, padlófűtéssel, wifivel és nagyobb tárolóhelyiségekkel rendelkezik, de

helyet kapott benne külön hűtőszekrény a veszélyes hulladék elhelyezésére és személyzeti öltöző is.

A Magyarország egész területén elérhető ingyenes szolgáltatást a gyermekintézmények a szolgálat honlapján, a https://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/egeszsegugyi-szolgaltatasok/szurobuszok-megrendelese/gyermekfogaszati-mobil-rendelo linkre kattintva rendelhetik meg.

Kiemelt kép: Kolozsvár, 2024. december 14. Kövér László, az Országgyűlés elnöke (Fotó: MTI/Kiss Gábor)