Nagy Márton bejelentette: elkezdődött a 2026-os költségvetés megtervezése

Elkezdődött a jövő évi költségvetés megtervezése, amelyet április 20-a körül átadnak a Költségvetési Tanácsnak – erről tájékoztatott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalára feltöltött hétfői videójában.

Hozzátette: június közepén, 15-e környékén lehet a zárószavazása a parlamentben, így nyárra lesz költségvetés 2026-ra.

A közlése szerint a költségvetés sarokpontja a rezsivédelem folytatása, de nem feledkeznek meg a nyugdíjasok 13. havi nyugdíjáról, és az új bejelentésekről sem, így a háromgyerekes édesanyák szja-mentességéről, és a kétgyerekes édesanyák esetén is az első lépésben 40 éves korig kifizetik az szja-mentességet. A nyugdíjasok áfa-visszatérítése is következik, a zöldség, gyümölcs, tejtermékek után az áfa visszatérítésével is számolnak a költségvetésben.

Közlése szerint 2026-ra 3,5 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolnak.

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a budapesti EU-Kína turisztikai csúcstalálkozó gálavacsoráján a Parlament Vadásztermében 2024. július 3-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)