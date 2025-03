A magyarok már most nemet mondanak Ukrajna EU-csatlakozására

A Medián legfrissebb közvélemény-kutatása egyértelmű képet fest a magyar emberek véleményéről Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban: a többség elutasítja az ötletet.

Az Európai Tanács csúcstalálkozóján ismét napirendre került Ukrajna fegyveres támogatásának kérdése, amelyet az uniós tagállamok közül egyedül Magyarország utasított el. A megbeszéléseket követően a miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett, ahol bejelentette, hogy véleménynyilvánító szavazás kezdeményez Ukrajna európai uniós csatlakozásának megítéléséről.

A miniszterelnök kifejtette, hogy a szavazás lényege annak megértése, milyen mértékben hajlandó Magyarország áldozatokat vállalni Ukrajna további támogatásáért.

A Medián a szavazást megelőzően készített egy friss felmérést, hogy pontos képet kapjon a magyar lakosság álláspontjáról a kérdésben. Az eredmények – amelyeket a Hvg.hu ismertetett – azt mutatják, hogy a többség elutasítja Ukrajna csatlakozását, míg a támogatók tábora megosztott és sokan fenntartásokkal kezelik a kérdést.

A kutatás szerint ugyanis a magyarok 56 százaléka inkább vagy határozottan ellenzi Ukrajna csatlakozását, míg csupán 39 százalék támogatná azt.

Az ellenérvek között első helyen lehet a gazdasági hatás. Egy háború sújtotta, jelentős fejlesztésekre szoruló ország csatlakozása elkerülhetetlenül átalakítaná az uniós források elosztását is, hiszen Brüsszel prioritásként kezelné a keleti bővítést, akár más tagállamok rovására. A csatlakozás a mezőgazdaság szempontjából sem lenne kedvező, hiszen az európai piacra beengedett olcsó ukrán termékek kiszoríthatnák a magyar gazdákat, ami hosszú távon súlyos károkat okozhatna a hazai gazdasági szektorban. A csatlakozás támogatói viszont azzal érvelhetnek, hogy a hazai cégek egy új piachoz férhetnének hozzá korlátozás nélkül, hogy Kárpátalja is kaphatna pénzt fejlesztésekre, és hogy az Európai Unió is bővülhetne egy stratégiailag-gazdaságilag fontos országgal.

A magyar kormány viszont korábban közölte: addig nem támogatja Ukrajna csatlakozását, amíg az ország nem garantálja a magyar kisebbség jogait, és nem teljesíti azokat a kritériumokat, amelyeket az EU más tagállamok esetében is elvárt.

Kiemelt kép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)