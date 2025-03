Letartóztattak egy férfit, aki azt ígérte ismerősének, hogy „bármit el tud intézni” a hatóságoknál

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt folytat nyomozást egy középkorú férfi ellen, akinek letartóztatását nem végleges végzésben a bíróság elrendelte.

A közlemény szerint egy gépjármű-kiskereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság ügyvezetője az egyik használatában lévő gépkocsira kiadott, úgynevezett „P”-s, ideiglenes rendszámot jogosulatlanul átadta egy ismerősének.

A rendszám a vállalkozó tudta nélkül végül egy harmadik személyhez került, akitől azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy közúti ellenőrzés során az év elején bevonta.

A megalapozott gyanú szerint a vállalkozó fentiekről tudomást szerző ismerőse közölte az ügyvezetővel, hogy van egy kapcsolata, aki segíthet az ügyben.

A három férfi között zajló találkozó során a vállalkozónak bemutatott személy közölte, hogy a rendvédelmi kapcsolatai révén, anyagi ellenszolgáltatásért cserébe a rendőrségnél és a NAV-nál bármit el tud intézni, amit az ismerős is megerősített – tették hozzá.

A férfi később arra is hivatkozott, hogy a hatósági nyilvántartás adatai szerint a vállalkozó cégéhez be nem jelentett alkalmazottak is használtak jogosulatlanul rendszámokat, amelyek miatt személyenként 2 millió forintos büntetésre is számíthat, továbbá vagyonosodási vizsgálat is indul ellene.

Az ügyészség szerint a férfi a szankciók megelőzése érdekében az eljárásban közreműködő hivatalos személyek befolyásolására 2500 eurót kért a vállalkozótól, amit a cégvezető kifizetett. Pár nappal később a férfi további ügyintézésre hivatkozva újabb összegeket kért a vállalkozótól, aki erre a célra 400 ezer, útiköltsége 10 ezer forintot fizetett ki.

Az ügyészség elrendelte a befolyásolásra alaptalanul hivatkozó személy őrizetét, majd gyanúsítottként hallgatta ki.

A férfi panasszal élt a gyanúsítás ellen, és tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: shutterstock)