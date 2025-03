Lemondott tisztségéről a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka

Bozsó Zoltán pályafutása során számos vezető pozíciót töltött be a rendőrségnél.

Életrajza szerint 1990 és 2003 között váci rendőrkapitányként dolgozott, majd a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója lett. Két éven át a BRFK rendészeti helyettes vezetőjeként, később pedig gödöllői rendőrkapitányként teljesített szolgálatot. 2017 és 2018 között a tiszalöki börtön parancsnokaként,

2018-tól pedig a Budapesti Fegyház és Börtön vezetőjeként dolgozott, ahol azóta is betöltötte ezt a tisztséget.

Szolgálatai alatt különös figyelmet fordított a büntetés-végrehajtási intézmények dolgozóinak munkakörülményeire, valamint a jövő hivatásos állományának képzésére.

Jelenleg is oktatóként és vizsgaelnökként tevékenykedik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság által szervezett fogdaőri és őr-kísérőőri tanfolyamokon.

Bozsó Zoltán pályafutása során számos elismerésben részesült. Központi tiszti kinevezése után a Köztársasági Elnöki Arany Érdemkereszt kitüntetését kapta, majd később rendőr dandártábornokká léptették elő. Biztonságtechnikai szakmai szakértőként is elismerték, és címzetes egyetemi docensévé vált a Szent István Egyetemen, később pedig címzetes egyetemi tanári kinevezést is kapott. Kiemelkedő munkáját a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is elismerték, ahol címzetes egyetemi docenssé vált.

2021-ben a Magyar Érdemrend lovagkereszt katonai tagozata kitüntetésben is részesült.

Kiemelt kép: Budapest, 2008. október 28.Bozsó Zoltán rendõr ezredes átveszi Sólyom László köztársasági elnöktõl a rendõr dandártábornoki kinevezõ okiratot a Sándor-palota Tükörtermében.MTI Fotó: Koszticsák Szilárd