Komoly érdeklődéssel indult a lakásbiztosítási kampány a Netrisk adatai szerint: a kampány első napjaiban már háromszor annyian hasonlították össze, és kötötték újra lakásbiztosításukat a márciusi kampány ingyenes felmondási lehetőségének köszönhetően, mint tavaly.

A Netrisk hétfői közleménye szerint az átlagos díj az új lakásbiztosításoknál alig több mint 36 ezer forint, ami mindössze 0,6 százalékos drágulást, gyakorlatilag stagnálást jelent éves szinten. Az első adatok szerint az ügyfelek 69 százaléka váltott biztosítót, míg 31 százalék a jelenlegi biztosítójánál marad, de kedvezőbb feltételekkel köt új szerződést.

A Netrisk arra is felhívja a figyelmet, hogy éves fizetési ütemmel, és átutalásos vagy bankkártyás fizetéssel kaphatják az érintettek a legkedvezőbb díjakat.

A tájékoztató szerint a lakásbiztosítási piac minden szereplője komolyan készült a kampányra, a biztosítók például extra kedvezményeket és ajándékfedezeteket is nyújtanak. A biztosítók jelentős árversenyben vannak, de további díjcsökkenés is elképzelhető a következő napokban.

Vannak olyan lakóingatlan-tulajdonosok, akik az árverseny és az új lakásbiztosítási csomagok eredményeként a felére csökkenthetik az eddigi díjat, miközben az esetleges káreseményekre nyújtott biztosítási összegeket és a fedezeteket nézve növekedést érhetnek el. Azaz olcsóbban, sokkal jobb tartalmú biztosítást lehet kötni. Az első napok adataiból, az is látszik, hogy tavaly is kelendőek voltak, de most még népszerűbbek a jegybank kritériumrendszerének megfelelő Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) – közölték.

