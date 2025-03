Újra Magyarországon a Fejedelmek aranya: a rendőrség páncélozott autója hozta haza a ritka kincseket

Mindvégig biztonságban volt a Fejedelmek aranya kiállítás Marosvásárhelyen rekedt anyaga a múzeum raktárában – jelentette ki Ötvös Koppány Bulcsú, a Maros Megyei Múzeum igazgatója a Krónikának nyilatkozva.

A marosvásárhelyi múzeum igazgatója az erdélyi portálnak megerősítette, hogy sikerült visszaszállítani Magyarországra a Fejedelmek aranya kiállításnak egy időre a városban rekedt anyagát. Ezt Hankó Balázs kulturális miniszter jelentette be vasárnap reggel a Facebook-oldalán közölt videóban, hangsúlyozva, hogy „a román hatóságok által gördített akadályok” ellenére a kiállítási anyag visszaérkezett Budapestre.

A Fejedelmek aranya – Uralkodói reprezentáció Erdélyben című kiállítás az Erdélyi Fejedelemség korába kalauzolta a látogatókat. Csíkszereda és Marosvásárhely után harmadik helyszíne a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum lett volna, de a kiállítási anyagot végül nem sikerült odaszállítani. A román rendőrség és a csendőrség ugyanis közölte, hogy egy 2012-es kormányhatározat félmillió eurós értékhatár fölött páncélautós szállítást ír elő. A sepsiszentgyörgyi múzeum nem tudott eleget tenni a feltételnek, így a tárlat anyaga egy időre Marosvásárhelyen rekedt – írja az MTI.

„A román hatóságok mindenféle akadályt gördítettek a továbbszállítás kapcsán, de mi nem késlekedtünk, és a Magyar Nemzeti Bank páncélautóját küldtük a fejedelmek aranyáért, amely ma hajnalban át is lépte az országhatárt, és itt van a Pénzmúzeumban” – fogalmazott.

Hankó Balázs elmondta, azért, hogy mindenki megismerhesse, miért volt olyan érdekes a fejedelmek aranya, azt a Magyar Nemzeti Múzeumban március 15-től bemutatják, a belépőjegyekből származó bevétel 50 százalékát pedig a székelyföldi múzeumok javára fordítják.

Ötvös Koppány Bulcsú közölte:

végül úgy sikerült lezárni a történetet, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) biztosított egy olyan páncélautót, amely a román csendőrség által megkövetelt feltételeket is teljesítette, és az értékes kiállítási anyag így kellően védve volt.

A jármű és annak ajtaja lényegesen nagyobb volt a szokásos banki páncélautóknál, így be lehetett tenni a műtárgyas ládákat, tároló dobozokat. Légpárnás lengéscsillapítással is rendelkezett, így annak a veszélye sem állt fenn, hogy a rázkódás károsítja az értékes tárgyakat – mondta. Az igazgató szerint Romániában nincsen hasonló páncélautó. Közölte:

köszönettel tartozik a Magyar Nemzeti Banknak, Hankó Balázs miniszternek és a magyarországi tárca illetékeseinek, valamint Kelemen Hunornak is, hogy sikerült megoldani a helyzetet.

Kifejtette: a kiállítás anyagát a Magyar Nemzeti Múzeum és Pénzmúzeum szakértői január 12-én csomagolták be. A páncélautót a visszaúton a román-magyar határig a román csendőrség, a határtól Budapestig a magyarországi Készenléti Rendőrség autói és fegyveres őrei kísérték.

Az igazgató a Krónikának nyilatkozva elmondta, hogy a kiállítás teljes biztosítási értéke 14,3 millió euró volt. Mind a biztosítási díjat, mind pedig az erdélyi helyszínekre történő szállítás költségeit az MNB állta. A tárlat legértékesebb darabjai az Apafi Mihály fejedelem korából származó csegelyek voltak. A nem kerek formájú pénzérmék fejedelmi ajándékként szolgáltak, és a tárlat részeként a vasból készült verőtöveket is kiállították, amelyekkel az aranytallérokat verték.

Ötvös Koppány Bulcsú arról is beszámolt, hogy hivatalos javaslatot nyújtottak be a román kulturális minisztériumnak, amelyben a kulturális értékek megőrzésére vonatkozó 2000/182-es törvény, és az értékek megőrzését általánosan szabályozó 2003/333-as törvény, valamint az utóbbi végrehajtási utasításait rögzítő 2012/301-es kormányhatározat előírásai közötti ellentmondásokra hívták fel a figyelmet. Megjegyezte: ezeket úgy kell módosítani, hogy a múzeumoknak is, a csendőrségnek is megfeleljen a szabályozás.

„Addig is olyan kiállításokat fogunk bemutatni, amelyek nem haladják meg a félmillió eurós értéket. Nem hiszem ugyanis, hogy minden alkalommal biztosítani tudunk olyan különleges páncélautót, amely alkalmas a múzeumi értékek szállítására” – idézte az igazgatót a Krónika.

Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum igazgatója a portálnak elmondta: a Fejedelmek aranya kiállítás anyaga tavaly műtárgyszállító autón érkezett Csíkszeredába fegyveres kísérettel, és az anyag rakodása és elszállítása is fegyveres őrök jelenlétében történt. Emlékeztetett, hogy a csíkszeredai múzeum számtalan rendkívül értékes kiállításnak adott helyet az elmúlt évtizedekben, de sem a Munkácsy-, sem a Csontváry-kiállítás anyaga nem páncélautón érkezett, távozott a városból.

„Ha ezen a törvényen nem módosítanak, ellehetetlenítik a külföldi kiállítások behozatalát, illetve a mi értékes tárgyaink kiszállítását külföldi kiállításokra. Ez borzasztóan megnehezíti a dolgunkat a jövőre nézve” – idézte az igazgatót a Krónika. Ez hozzátette: évtizedek alatt épült ki a bizalom a magyarországi partnerekkel, de ha a romániai bonyodalmak miatt késik a műkincsek visszaszállítása, nehezen fognak kölcsönadni értékes kiállítási tárgyakat.

Kiemelt kép: Csíkszereda, 2024. április 16.Tóth Csaba régész-numizmatikus, a kiállítás egyik kurátora tárlatvezetést tart a Fejedelmek aranya – Uralkodói reprezentáció Erdélyben címû idõszaki kiállítás megnyitóján a csíkszeredai Csíki Székely Múzeumban 2024. április 16-án. A Csíki Székely Múzeum mellett a Magyar Nemzeti Múzeum, az Iparmûvészeti Múzeum, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont, az Erdélyi Történeti Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum közremûködésével létrejött tárlat a témát egyedi koncepcióval, a pénzek ábrázolásain keresztül közelíti meg. Forrás: MTI/Veres Nándor.