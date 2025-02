Enyhül a hideg időjárás a hétvégére

A reggeli órákban még keleten előfordulhat eső, de délig mindenhol megszűnik a csapadék, és a ködfoltok is feloszlanak. A nap nagy részében többfelé napsütés várható, bár a Tiszántúlon helyenként tartósan felhős maradhat az ég. Délután délről egyre vastagodó fátyolfelhőzet érkezik, a naposabb területeken gomolyfelhők is kialakulhatnak, melyekből elszórtan zápor is előfordulhat.

Kép forrása: met.hu

A nyugati, északnyugati szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik, de a nyugati határvidéken és az északkeleti térségben mérsékeltebb marad. A csúcshőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, késő estére pedig 0 és +6 fok közé hűl a levegő.

Kép forrása: met.hu

Kép forrása: met.hu

Éjszaka délről fátyolfelhők vonulnak fel, a déli országrészben vastagabb felhőtakaróval. A kevésbé felhős területeken köd képződhet. Északkelet felé néhol zápor is előfordulhat, máshol nem várható csapadék. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +3 fok között várható.

A kiemelt kép illusztráció.