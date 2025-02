Orbán Viktor: 2025 lesz a béke első éve, most lehet bátran és nagyban gondolkodni

A háborúnak vége, 2025 lesz a béke első éve, most lehet bátran és nagyban gondolkodni – mondta a miniszterelnök csütörtökön Veszprémben, a CODE – Digitális Élményközpont megnyitóján.

Orbán Viktor úgy értékelt: a liberális Nyugatnak bealkonyult, az egész világ átalakulóban van, mindenkinek újra ki kell jelölnie és el kell foglalnia a saját helyét. „Most minden nemzet újra kezébe kapta a saját marsallbotját: van, aki tűzre dobja és lesz egy jó estéje, van, aki csapatot gyűjt vele, irányt szab és megindul előre” – fogalmazott.

Hozzátette:

„mi, magyarok” mindig is békére, szabadságra és alkotásra vágytunk, „arra vártunk, hogy ismét naggyá tehessük Magyarországot”.

A miniszterelnök hangsúlyozta, ez „ellenszélben nem, de hátszéllel sikerülhet”, az Atlanti-óceán felől már jó irányba fúj a szél, már csak a brüsszelin kell fordítani.

„A háborúnak vége van, 2025 lesz a béke első éve. Nem is jöhetne jobbkor. Túl sok volt már a baj és a nehézség, csoda, hogy ekkora puttonnyal eljutottunk idáig. Új év, új időszámítás, új esélyek. Most lehet, és most kell bátran és nagyban gondolkodni” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, most jött el az ideje, hogy megpróbáljuk azt, amire már régóta készültünk, például megcsináljuk Európa legnagyobb adócsökkentését.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook/ Orbán Viktor)