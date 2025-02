Kettészakadt Németország és jogi viták a Pride betiltása körül – erről szólt a 48 perc legújabb adása

Az M1 és a hirado.hu közös hírháttérműsorában Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő és ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Közéleti Tudásközpont tudományos igazgatója vitatták meg az elmúlt napok legfontosabb bel- és külpolitikai történéseit.

Egy 35 éves konszenzust rúg fel a kormány azzal, ha betiltja a Pride-felvonulást – jelentette ki Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő az M1 és a hirado.hu közös hírháttérműsorában. A jogász szerint a gyülekezési jog korlátozása egy demokratikus jogállamban elfogadhatatlan lépés, ez ellen pedig akkor is felszólalt, amikor a 2000-es évek elején Gyurcsány Ferencék akartak így szélsőjobboldali megmozdulásokat ellehetetleníteni, és felszólal most, függetlenül az aktuális rendezvény tartalmától.

Mint arról a hirado.hu-n is beszámoltunk, múlt szombaton előbb Orbán Viktor miniszterelnök üzent az évértékelő beszédében a Pride szervezőinek, hogy „idén ne bajlódjanak a felvonulás megszervezésével”, majd a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter oszlatta el a rendezvény esetleges betiltásával kapcsolatos kérdőjeleket, a kormánypárti politikus ugyanis egyértelművé tette, a gyermekek testi-lelki fejlődéséhez való jog minden törvény felett áll, így abban a formában, ahogy korábban a köztereken megtartották az eseményt, úgy a jövőben nem lehet több ilyen Magyarországon.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Közéleti Tudásközpont tudományos igazgatója nem értett egyet Schiffer András állításával, szerinte ugyanis a gyülekezési jog nem korlátozhatatlan, főleg nem olyan esetekben, mint a Pride, amelyen számos polgárpukkasztó és blaszfémikus megnyilvánulás is történt.

Schiffer András (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

Schiffer azzal vágott vissza, hogy az ilyen szélsőséges esetekben eddig is megvolt a jogi lehetőség arra, hogy a hatóságok fellépjenek a törvénysértőkkel szemben, hiszen a közszeméremsértés bűncselekmény most is, de előzetesen, a tartalom alapján egy tüntetést betiltani nem lehet. Ráadásul az egykori ellenzéki képviselő szerint a kormány álságos, és csak felhasználja a gyermekvédelem ügyét, hogy megvívjon egy identitáspolitikai küzdelmet a szemben.

Ifj. Lomnici úgy látja, izgalmas jogi vitákat fog eredményezni idehaza és Európában is az ügy, de szerinte más nyugati jogállamokban is voltak már hasonló példák, hogy egyes tömegrendezvényeket korlátoztak vagy betiltottak a tartalmuk miatt, így ez nem lenne egyedülálló eset most sem. Azt azonban megjegyezte, láthatóan van egy politikai akarat erre Magyarországon, ezért majd kiderül, hogy ez a jog szintjén hogyan fog megvalósulni.

ifj Lomnici Zoltán (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

A műsorban szóba került az is, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt láthatóan egyelőre hallgat az ügyben. Schiffer András szerint politikai szempontból teljesen racionálisan jár el az ellenzéki párt vezetője, hogy nem nyilvánul meg a kérdésben, az már más kérdés, hogy ez morális szempontból mennyire tartható.

A volt országgyűlési képviselő úgy látja, Magyar eddig viszonylag ügyesen kerülte ki, hogy a hasonló ügyekben egy platformra kerüljön a régi ellenzéki pártokkal, ez azonban nem biztos, hogy 2026-ig így is tud maradni. Szerinte a kormány is alapvetően azért most hozakodott elő a Pride-betiltásának ötletével, mert a Tisza Párt színpadán feltűnt az a Bódis Kriszta, aki íróként és dokumentum-filmesként több, a homoszexuálisok elfogadására buzdító alkotást is jegyez.

A 48 percben szó volt még a múlt vasárnapi német választásról és az úgynevezett USAID-botrányról is, a teljes adást visszanézheti a hirado.hu YouTube-csatornáján: