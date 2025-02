Kávéba rejtett kábítószert találtak Kelenföldön a hatóságok

Elfogtak egy 27 éves férfit Kelenföldön, közel 700 gramm speeddel egy reklámzacskóban. A férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatala (KR NNI KBEH) vette őrizetbe.

Elfogtak egy 27 éves törökszentmiklósi férfit, akinél egy műanyag ételtartóban közel 700 gramm speedet találtak – írja a Police.hu. A hétfőn Kelenföldön elfogott férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatala (KR NNI KBEH) őrizetbe vette.

Egy kék fedeles tárolóedényben, kávéőrlemény alatt lapult az a porral teli nejlontasak, amit a KR járőrei találtak meg annál a fiatalembernél, akit február 24-én reggel Budapest XI. kerületében, a kelenföldi buszpályaudvar közelében igazoltattak – írták. A férfi gyanús viselkedésére figyeltek fel az egyenruhások, az igazoltatásnál egy reklámtáskába rejtett illegális csomagra bukkantak.

A vizsgálat során kiderült, hogy 672 gramm amfetamint rejtegetett a zacskóban.

A 27 éves törökszentmiklósi férfi nem tagadta, hogy kábítószert találtak nála, akit a nyomozók a KR NNI központi épületébe állították elő, ahol gyanúsítottként hallgatták ki jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása miatt. Bűnügyi őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amelyet közben a bíróság is elrendelt. Tekintve, hogy a férfit korábban már elítélték kábítószer-kereskedelem miatt, így a nyomozók vizsgálják, hogy a nála talált drogot kinek vagy kiknek akarta továbbértékesíteni. A nyomozás egyúttal arra is keresi a választ, hogy a gyanúsított kitől szerezhette be az illegális szert.

Kifejtették, a drogpiac felszámolása kétoldali támadást igényel: egyrészt a drogbandák feltérképezésével, amit a nyomozók hathatós felderítése segít, másrészt a járőrök még intenzívebb közterületi intézkedéseivel.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőbeszédében hajtóvadászatot hirdetett a kábítószer-kereskedők ellen. Csütörtökön pedig Facebook-ra feltöltött videóban jelentette be, hogy Horváth Lászlót nevezte ki kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosnak. Horváth Lászlónak az lesz a feladata, hogy hajtóvadászatot indítson a kábítószer-kereskedők ellen, erről bővebben itt olvashat.

