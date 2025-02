A Kúriához fordul a fővárosi kormányhivatal a törvénytelen fővárosi költségvetés miatt – tudatta Budapest főispánja csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Sára Botond azt mondta: a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek be kell fizetnie, nemcsak a 842 településnek, hanem a fővárosnak is. Úgy fogalmazott: „sajnálom, hogy ez a döntés született, hogy a törvényességi felhívásunkat nem fogadta el a közgyűlés. Pici kockázatot is látok benne, mert – habár most nem is fizetik be – de előbb-utóbb be kell fizetni, úgyhogy a kockázatot abban látom, hogy remélem, nem tapsolják el a pénzt”.

A főispán hozzátette: amikor majd oda kerül a város, hogy mégiscsak az 51 milliárd forintot – amivel most nem tervezett a fővárosi költségvetés – be kell fizetni, remélik, még rendelkezésre áll az összeg, és akkor nem felteszik a kezüket, és majd azt mondják, „csődben van a város”.

Kiemelte: jogszabályellenes a fővárosi költségvetés, hiszen nem tartalmazza azt az 51 milliárd forintot, amelyet a szegény településeknek nyújt az állam. „Nem maradt más lehetőségünk, minthogy a Kúriához fordulunk annak érdekében, hogy a jogszabálysértő állapot megszűnjön, és a szegény települések megkapják a forrásokat” – jelentette ki Sára Botond.

Közölte, megkezdik a keresetlevél előkészítését.

Kiemelt kép: Sára Botond, Budapest főispánja beszél a XVI. kerületi kormányhivatal új épületrészének ünnepélyes átadásán 2023. április 6-án (Fotó: MTI/Kovács Tamás)