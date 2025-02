A kábítószer-kereskedőknek kampó! – hadat üzent a drogkereskedőknek Orbán Viktor

Horváth Lászlót nevezte ki kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosnak Orbán Viktor miniszterelnök, a kormányfő ezt közösségi médiában közzétett videóban jelentette be. Horváth Lászlónak az lesz a feladata, hogy hajtóvadászatot indítson a kábítószer-kereskedők ellen. A miniszterelnök ezen felül alaptörvénymódosítást is bejelentett az ügyben, valamint módosítják a kábítószerekre vonatkozó szabályozásokat.

Facebookra feltöltött videóban mutatta be Orbán Viktor miniszterelnök Horváth Lászlót, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztost, aki 2020-tól miniszterelnöki megbízottként a gyöngyöspataihoz hasonló konfliktusos helyzetek feltárása és azok megoldását szolgáló javaslatok kidolgozásával foglalkozott.

„Erre azért volt szükség, mert Nyugat-Európa után Magyarországon is megjelentek és nagyon gyorsan terjednek a könnyen hozzáférhető dizájner drogok” – fejtette ki a miniszterelnök, majd úgy folytatta: „főleg a gyermekeink vannak veszélyben, mert az interneten keresztül is terjesztik ezeket a kotyvalékokat, amelyekről számos esetben azt sem tudjuk pontosan, hogy mit tartalmaznak.”

„Csak a hatásait látjuk, az pedig riasztó.”

„Látjuk az utcákon a bódult, zavart fiatalokat, gyakori az erőszak, sőt megjelent a bűnözés is” – mondta a miniszterelnök, aki ezzel indokolta Horváth László kinevezését, akinek egy akciócsoport létrehozása lesz a feladata, hogy március 1-jétől hajtóvadászatot indítsanak a kábítószer-kereskedőkkel szemben. Orbán Viktor ezenfelül bejelentette, hogy módosítják a kábítószerekre vonatkozó szabályozásokat, valamint egy alaptörvénymódosítást is kezdeményeznek az ügyben és „zéró toleranciát” vezetnek be. „Ha a gyermekeink biztonságáról van szó, akkor nem ismerhetünk irgalmat, nem is fogunk!”

„A kábítószer-kereskedőknek kampó!”

– jelentette ki a videó végén Orbán Viktor. A miniszterelnök február 22-én, a Várkert Bazárban tartott évértékelőbeszédében beszélt először arról, hogy hajtóvadászatot indítanak a kábítószer-kereskedők ellen.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Illyés Tibor)