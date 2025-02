Ónos eső miatt elsőfokú riasztást adtak ki több megyére

Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék hullhat. A figyelmeztetés az alábbi megyékre érvényes:

Pest

Nógrád

Bács-Kiskun

Csongrád-Csanád

Jász-Nagykun-Szolnok

Heves

A tájékoztatás szerint a reggeli órákig a középső országrészben vegyes halmazállapotú csapadék várható, amely átmenetileg gyenge ónos eső formájában is jelentkezhet. Napközben a csapadékzóna keletebbre vonul, ahol estig helyenként vékony, akár egy centiméteres hóréteg is kialakulhat – a Zemplén és Szabolcs térségében ez akár 1-2 cm is lehet.

A kiemelt kép illusztráció: Autóra fagyott ónos eső Pécsen (Fotó: MTI/Sóki Tamás)