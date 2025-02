Halálos lakástűz volt Budapest XV. kerületében

Kigyulladt egy tízemeletes épület egyik földszinti lakása vasárnap este Budapest XV. kerületében, a tűzoltók a sűrű füsttel telítődött ingatlanban egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőhelyettese hétfő reggel MTI-vel.

Dóka Imre azt írta, hogy a Neptun utcai lakásban hat négyzetméteren berendezési tárgyak és felhalmozott lomok égtek.

A tűz pontos keletkezési okát és körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja.

Közölték azt is, hogy kis területen keletkező tűz is sűrű füsttel járhat, amely füstmérgezést okozhat; különösen igaz ez akkor, ha valaki az otthonában felesleges tárgyakat, lomokat tárol nagy mennyiségben, mert ezek amellett, hogy tűzveszélyesek, a menekülést is nehezítik baj esetén.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)