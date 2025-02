Gyurcsány Ferenc nélkül kérdezett az ellenzék Orbán Viktor miniszerelnöktől

Február 24-én, hétfőn indult az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, amelyet Orbán Viktor napirend előtti beszéde nyitott meg. Az eseményen az ellenzéki frakciók is felszólalhattak, így a Demokratikus Koalíció, a Momentum, az MSZP, a Jobbik, a Mi Hazánk, és a Párbeszéd képviselői is feltehették a kérdéseiket a kormányfőnek.

A korábbiakhoz képest jelentős változás, hogy hét helyett, hat ellenzéki frakció maradt a magyar parlamentben. Csárdi Antal távozásával négy főre csökkent az LMP frakciója, ami a képviselőcsoport automatikus megszűnését jelentette. Ungár Péter és a zöldpárti képviselőcsoport tagja így már biztosan nem vitázhatnak a miniszterelnökkel. A hétfői eseményen Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke sem volt jelen, miután kiderült, hogy térdsérülés miatt egy orvosi beavatkozáson kell átesnie.

DK: Böllérekkel barátkozó disznók helyett felelős kormányt szeretnénk

„Az önök történelmi bűne az, hogy az elmúlt tizenöt évben a magyar adófizetők pénzét is felhasználva távolították el Magyarországot a NATO-tól és az EU-tól. Történelmi bűnük, hogy szurkoltak és nemegyszer részt vettek az orosz érdekek érvényesítésében, Magyarország és a transzatlanti érdekek ellenében” – hangsúlyozta felszólalásában Vadai Ágnes. A DK politikusa egy „disznótoros dakotaközmondással” üzent Orbán Viktornak, miszerint „Sose bízz abban a disznóban, amelyik a böllér barátjának szegődik”. Vadai Ágnes szerint a kormány a magyar emberek hátrányára állt át a „bankok, a multik, a technácik, az akkumulátorgyártók, az ingatlanbefektetők és a végrehajtók oldalára”.

A képviselő úgy látja, hogy Magyarországnak kötelessége lenne az ukrán nép mellé állni, mivel Kárpátalján magyarok is élnek. Vadai Ágnes hangsúlyozta: „Böllérekkel barátkozó disznók helyett felelős kormányt szeretnénk, olyat, amely az emberek oldalán áll a hatalmasokkal szemben.”

Orbán Viktor Vadai Ágnes felszólalására reagálva kifejtette, hogy a jelenlegi kormány kétszer olyan elkötelezett a NATO irányába, mint a Gyurcsány-kormány, amelyik szegényellenes politikát folytatott. Mint mondta, Gyurcsány Ferenc kormánya egyhavi nyugdíjat és egyhavi fizetést is elvett. „Ennél szegényellenesebb politikát még soha nem látott a magyar történelem” – fogalmazott. A kormányfő emellett felidézte, hogy a DK elnöke mindennap egy olyan milliárdokat érő villából érkezik a munkahelyére, amit egy zsidó családtól koboztak el.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője úgy látta, hogy Vadai Ágnes jól járt el, ha az volt a szerepe, hogy hiányolják Gyurcsány Ferencet.

„Annak is örülök, hogy felhívta a figyelmünket arra, hogy Kárpátalján élnek magyarok, kár, hogy ez 2004. december 5-én nem jutott az önök eszébe. Az, hogy önök készülnek, készüljenek, de egyelőre úgy néz ki, hogy az árnyékkormányt sem tudták egyben tartani, úgyhogy nem világos, hogy mire tetszik készülni. A frakcióvezetőnek felgyógyulást kívánok a térdműtétjéből, hiányzott, üzenem neki” – tette hozzá Kocsis Máté.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül Vadai Ágnes megállapítását. Mint mondta, „bizonyára Vadai Ágnesnek valami közelmúltbeli disznóvágásról jut eszébe ilyen népi bölcsesség, nagyon hasznos volt az ország építése szempontjából”.

Momentum: Ukrajna megdicsőült, Magyarország megszégyenült

Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője szerint „az őszinte szembenézésre még mindig várni kell, mert ez a nyitóbeszéd is üres ígérgetés volt, ellenségképek gyártása és magyar magyar ellen uszítása”. A politikus történelmi bűnnek nevezte, amit a kormány az elmúlt 15 évben tett. Az ukrajnai háború harmadik évfordulója kapcsán Bedő Dávid kifejtette, hogy Magyarország álláspontja és viselkedése nem csupán bűn, hanem árulás is. Hozzátette, hogy Orbán Viktor nemcsak Magyarországot árulta el, hanem egész Európát is, emellett még önmaga fiatalkori énjét is szembeköpi. Bedő Dávid hangsúlyozta, hogy Ukrajnának minden segítséget meg kell adni, mivel Kijev egész Európát védi. A Momentum politikusa kiemelte, hogy egy dolog már egyértelmű: „Ukrajna megdicsőült, Magyarország pedig megszégyenült.”

Orbán Viktor Bedő Dávidnak reagálva hangsúlyozta, hogy Magyarország a kezdetektől fogva a béke oldalán állt. A kormányfő szerint eleinte csak a Vatikán és Magyarország volt ezen az állásponton, míg mára Amerika is. „Amikor oroszbarátsággal vádolnak bennünket, akkor gondoljanak arra, hogy az Egyesült Államokat is oroszbarátsággal vádolják. Itt többen ezt gondolják, ehhez a véleményükhöz szeretnék gratulálni” – hangsúlyozta a miniszterelnök. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szerint Bedő Dávid oroszfóbiáját lassan érdemes lenne kezeltetni.

MSZP: Csökkentsék az alapvető élelmiszerek áfáját

„Sok mindenről volt eddig szó, csak azokról nem, akik ezt az országot működtetik, a hátukon viszik: a melósokról, a szociális szférában dolgozókról, a nyugdíjasokról” – emelte ki felszólalásában Komjáthi Imre.

Az MSZP elnöke úgy folytatta, hogy Nagy Márton repülőrajtja irgalmatlan „pofára esés lett”, mivel a nemzetgazdasági miniszter teljes rüszttel lyukat rúgott, és előtte még lesre is futott. Mint mondta, az MSZP támogatja az ársapkát, de inkább azt javasolja, hogy a kormány vezesse ki a kereskedelmi különadót, csökkentse 5 százalékra az alapvető élelmiszerek áfáját, és utána vezesse be az ársapkát. Komjáthi Imre szerint a kormánynak be kellene vezetnie, hogy 24 éves korig a nappali tagozatos egyetemisták után is járjon családi pótlék.

Jobbik: Hagyjuk magunk mögött a Nyugat szolgalelkű majmolását

A Jobbik frakcióvezetője szerint Orbán Viktor nem beszélt a közbiztonság helyzetéről. Mint mondta, drogjárvány van kibontakozóban, ami sakkban tartja a vidéki lakosságot. Lukács László György úgy látja, hogy többéves lemaradásban van a rendőrség, a vidéki lakosság nagy részét pedig mérgezi a drog. A jobbikos képviselő emelné a rendőrség létszámát, hogy helyreálljon a közbiztonság. Mint mondta, a Jobbik nem támogatja az árstopot, amely „kommunista jellegű intézkedés”, és árt a magyar piacgazdaságnak.

A politikus kifogásolta, hogy a kormány az akkugyárakat támogatja, ahol később „migránsmunkások” veszik majd el a magyaroktól a munkát. „A Nyugat szolgalelkű majmolását hagyjuk magunk mögött, nézzük a realitásokat” – fejtette ki Lukács László György, majd javasolta, hogy a férfiak negyven ledolgozott év után nyugdíjba vonulhassanak.

Orbán Viktor miniszterelnök egyetértett abban, hogy valóban baj van a „pestisszerűen terjedő” vidéki drogkereskedéssel. Mint mondta, a leghatározottabban terveznek fellépni a kábítószer-kereskedőkkel szemben. Az embercsempészekre kitérve elmondta, hogy „nincs ma Magyarországon olyan embercsempész, akit kitoloncoltunk volna, és visszajött volna. Továbbra sem fogjuk az embercsempészeket Magyarországon tárolni”. Az akkugyárakkal kapcsolatban a kormányfő elmondta, hogy az akkuiparé a jövő, és nincs kétsége, hogy az nyeri a jövőt, aki ebbe az iparágba ruház be. Orbán Viktor sajnálja, hogy a Jobbik megtámadta a munkáshitelt.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Lukács László Györgynek üzenve elmondta, hogy a Jobbik úgy javasolja a férfiak negyven ledolgozott év után nyugdíjba vonulását, hogy még a nők 40-et sem szavazták meg.

Mi Hazánk: Ne legyen több Pride Magyarországon

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke elmondta, hogy pártja támogatja a családpolitikai intézkedéseket, ám kifogásolta, hogy a meddő párokról nem beszélt a miniszterelnök. Az inflációra kitérve a politikus úgy fogalmazott, hogy a támogatások folyamatosan elértéktelenednek, elinflálódnak ebben az országban. Toroczkai László szerint kormány gazdaságpolitikája a felelős az élelmiszeripar jelenlegi állapotáért, valamint Magyarországon kellene úgy megtermelni az élelmiszereket, hogy megfizethető áron legyenek.

Toroczkai László a végrehajtói ügyek károsultjairól is beszélt, majd hozzátette, hogy támogatják, hogy a kormány fellépjen a külföldi pénzek ellen, és javasolják egy hazai korrupcióellenes ügyészséget felállítását.

A Mi Hazánk elnöke üdvözölte Orbán Viktor évértékelőjén tett kijelentését, miszerint a Pride szervezői idén már ne bajlódjanak a rendezvénnyel. Toroczkai László arra kérte a kormányfőt, hogy ne legyen több Pride-felvonulás Magyarországon. „Jobb későn, mint soha, meg kell védeni a gyerekeinket minden szexuálisdeviancia-propagandától.” A képviselő szerette volna megtudni Orbán Viktortól, hogy „amikor Trumppal vagy Putyinnal beszélt, egyetlenegyszer szóba hozta-e Kárpátalját és Kárpátalja önrendelkezésének a kérdését”.

Orbán Viktor Toroczkai László felvetésére reagálva azt válaszolta: mióta államosították a meddőségi klinikákat, közel kétszeresére nőtt a gyerekszületések száma.

Párbeszéd: Remélik, hogy Orbán Viktor megelőzi Magyar Pétert

Az ellenzéki frakcióból elsőként Jámbor András szólalt fel. A Párbeszéd képviselője a végrehajtási rendszer problémájáról beszélt, amely szerinte már 630 ezer embert, így minden 15. embert érint Magyarországon. Mint mondta, már tizenötször adott be törvénymódosító javaslatot, ám egyik sem jutott a parlament elé.

„Ön nem beszélt a végrehajtásról, viszont az ellenzék vezetője beszélt erről, ő azt ígérte, államosítják a végrehajtási rendszert. Abban reménykedem, hogy meg fogja őt előzni, és 2026-ig államosítjuk a rendszert, amiben nem a profit diktál, hanem az adósság befizetése és a bajbajutottak segítése” – fejtette ki Jámbor András. A Párbeszéd képviselője a Völner–Schadl-ügy vádiratára is kitért, mondván: az 1500 oldalas nyomozati anyagból fontosnak tartaná, hogy a további részleteket is nyilvánosságra hozzák.

Kiemelt kép: Az Országgyűlés 2024. december 13-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)