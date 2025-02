Figyelmetlenség, padlófék, majd csattanás az M1-esen – VIDEÓ

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a Megáll az ész című rovatuk 87. részét, Közlekedésbiztonság a hétköznapokban címmel.

Arra hívták fel a figyelmet, hogy vezetéskor a vezetéshez szükséges információ 90 százalékát a szemünkkel szerezzük be. „Ezért is hangsúlyozzuk sokszor, hogy ha a volán mögött ülünk, akkor ne mással foglalkozzunk, figyelmünk az úton legyen!” – tették hozzá.

Az alábbi jelenetet pár napja az egyik forgalomfigyelő kamerájuk rögzítette az M1-es autópályán Komárom térségében.

Kifejtették, a felvételen is jól látható, hogy sem a látási, sem az útviszonyok nem voltak rosszak, az idő is tiszta volt. A belső sávban mozgó terelés mellett dolgoztak kollégáik, amit az előírásoknak megfelelően előre több helyen, többször is, már több száz méterrel korábban táblákkal és változtatható jelzésképű táblával is jeleztek.

Ennek ellenére, a belső sávban – a sebességkorlátozást figyelmen kívül hagyva – érkezett két autós, majd amikor az első jármű vezetője észlelte a munkavégzést, hirtelen a fékbe taposott, a mögötte haladó pedig hátulról belerohant. „Az időben történő átsorolással az ehhez hasonló balesetek nagy része megelőzhető lenne!” – fogalmazott az MKIF.

Azt írták, ha a belső sávban balesetet szenvednek, és az autójuk műszaki állapota nem engedi meg, hogy a leállósávra álljanak, akkor az első dolguk az legyen, hogy a saját biztonságuk érdekében láthatósági mellényt vesznek fel és a szalagkorláton kívülre mennek.

Ha az autó képes haladni, mindenképpen húzódjanak le az üzemi leállósávra. Az autóban pedig ne maradjon senki. Mindenki a korláton kívül tartózkodjon, láthatósági mellényben. „Nem tudjuk elégszer elmondani: odafigyelés, sebesség, követési távolság!”