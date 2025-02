Két tűzgömb hasított át az égen hazánkban, amelyeket kamerák is rögzítettek

A hétvége nemcsak csillagos égboltot hozott magával, hanem annál még látványosabb égi jelenségeket is. Péntek éjjel és szombat hajnalban is feltűnt egy-egy fényes tűzgömb hazánk felett, amelyeket kamerák sikeresen lencsevégre is kaptak.

A derült égboltnak köszönhetően a hétvége különleges égi látványosságot tartogatott: péntek késő este, majd szombat hajnalban is egy-egy fényes meteor, úgynevezett tűzgömb világította be az eget. Bár a hideg éjszakák miatt valószínűleg kevesen figyelték az eget, az Időkép webkamerái rögzítették a jelenséget. Ezek a különösen fényes meteorok a légkörbe lépve nagy sebességgel haladnak, és az intenzív súrlódás következtében felizzanak, látványos fénycsóvát hagyva maguk után. A mostani esetek is ezt a ritka és lenyűgöző jelenséget mutatták be. Az első tűzgömb péntek késő este tűnt fel az égbolton, a második pedig szombat hajnalban villant fel, mindkettő néhány másodpercre ragyogta be az éjszakát. Az ilyen meteorok gyakran a földet érés előtt teljesen elégnek a légkörben, így ritka, hogy meteorit formájában elérjék a felszínt. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)