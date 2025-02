Visszautasítja Magyar Péter állításait az ÁGOTA közösség

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató sajtónyilatkozatban utasította vissza Magyar Péter Facebook-bejegyzésében olvasható állításokat. A Tisza Párt elnöke posztjában az egyik ÁGOTA Táborban látható, később pedofil képek birtoklásáért elítélt volt perui nagykövetről írt.

A szegedi székhelyű Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató hivatalos közleményben reagált Magyar Péter vádjaira, amelyek szerint Kaleta Gábor, a pedofil képek birtoklásáért elítélt volt perui nagykövet 2016-tól kezdődően „állandó vendége” volt az ÁGOTA táboroknak – olvasható a Szeged.hu-n

A gyermekvédelmi alapítvány határozottan visszautasítja a vádakat, és egyértelműsítette, hogy Kaleta soha nem kapott meghívást a táborok vagy egyéb rendezvények nyitórendezvényeire.

Február 21-én Magyar Péter a közösségi médiában közzétett egy fényképet, amelyen Kaleta Gábor látható a 2016-os ÁGOTA tábor megnyitóján, miközben Trócsányi László akkori igazságügyi miniszter és Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök is jelen voltak.

Magyar Péter posztjában azt állította, hogy Kaleta „állandó vendége” volt az alapítvány eseményeinek.

Az ÁGOTA Közösség erre reagálva jelezte, hogy Kaleta nem meghívott vendégként, hanem Trócsányi László sajtófőnökeként, mint kísérő jelent meg a rendezvényen.

A gyermekvédelmi szolgáltató közleményében elmondta, hogy a vádakat „valósággal ellentétesnek és hazugnak” tartja. „A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak nincs semmilyen dolga azzal, hogy egy meghívott vendégünk, aki adott esetben a kormány tagjaként közéleti szerepvállaló, kit hoz el magával sajtómunkatársaként” – írták.

Magyar Péter módosította az állítását

Miután megjelent a cáfolat, a Tisza Párt vezetőjének oldalán is módosult a bejegyzés. Mint a szerkesztési előzményekből is látható, Magyar Péter a posztban eredetileg azt írta, hogy „Kaleta Gábor nagykövet 2016-tól fogva állandó vendége volt az Szent Ágota Gyermekvédelmi Alapítványnak”, de szombat hajnalban, 03.37-kor módosult a bejegyzés szövege arra, hogy „Kaleta Gábor nagykövet 2016-ban vendége volt a Szent Ágota Gyermekvédelmi Alapítványnak” (a bejegyzést még több másik ponton is átírták).

Kaleta Gábor 2017-től 2019-ig perui nagykövetként dolgozott, de 2018 végén egy nemzetközi nyomozás során pedofil tartalmú képek birtoklása miatt bűnösnek találták. A hatóságok 19 ezer pedofil képet találtak laptopján, és 2020-ban első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, amelyet később jogerőre emeltek. A volt nagykövet ügye komoly felháborodást keltett, és kérdéseket vetett fel a diplomáciai testület felelősségével kapcsolatban.

A kiemelt képen Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)