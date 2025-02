Orbán Viktor beszédet mond, élőben követjük a fejleményeket

Orbán Viktor miniszterelnök szombat délután három órakor tartja meg a 26. évértékelőjét Budapesten, a Várkert Bazárban. Az elhangzottakról alább, frissülő cikkünkben számolunk be.

Február 22-én, szombaton kerül sor Orbán Viktor hagyományos évértékelő beszédére, amelyet idén is a Várkert Bazárban mond el. Előzetesen a miniszterelnök elárulta, hogy az évértékelőn beszélni fog arról, hogy milyen gazdasági tervei vannak a kormánynak a jövőben, valamint részletesen beszámol a Brüsszellel szembeni négy nagy csatáról, amelyeket a magyar kormány a migráció, a gyermekvédelem, a nyugdíjak és a rezsicsökkentés megvédése érdekében folytat.

Orbán Viktor évértékelőjét a hirado.hu is nyomon követi, a miniszterelnök beszédéről portálunk élő tudósításban számol be. A szervezők korábban azt közölték, hogy a beszéd 15 órakor kezdődik, de úgy tűnik, Orbán Viktor némi késést követően lép csak színpadra.

„Minden évben, amikor nekifutok az évértékelőnek, előtte elolvasom az előzőt” – mondta Orbán Viktor beszéde elején, miután elmondott egy meteorológusokról szóló viccet. A miniszterelnök szerint a meteorológus és a politikus rokonszakma, de ha a kormányfő hibázik, akkor nem csak elázunk, hanem egyből mentőcsónak kell.

„Nehéz megmondani, mit hoz a holnap, de még azt is, hogy a tegnap mit hozott”

– mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, könnyű napja van, hiszen tavaly azt mondta: „nagy esélyek nyílnak meg előttünk és a világpolitika az év végére teljesen más képet mutat majd, miközben Magyarország mozgástere kitágul”. „Így is lett” – tette hozzá.

Megjegyezte, hogy Novák Katalin lemondásától júniusra meglett az EP-választáson aratott győzelem, Európában a Fidesz-KDNP győzött a második legnagyobb arányban. A szankciók, az infláció és az energiaárak miatt a gazdasági kilátások is cudarul festettek. Olyan volt, mint egy rémálom. Az amerikai nagykövet az ellenzék élére állt, lőttek ránk Washingtonból és Brüsszelből, Soros György itthoni ügynökei pedig szorgalmasan gyújtogatták a szénakazlakat és mérgezték a kutakat. És ahogy lenni szokott, az árulás sem maradt el. Kiderült, hogy innen az évértékelő első sorából nem is olyan hosszú az út Weber úr brüsszeli kasszájáig. Jó lecke ez. Aki elárulja a barátait, az elárulja a pártját is. Ez a fajta bárkit elárul az első kanyarban. Pont a hazáját ne árulná el. A mi közösségünk erénye és ereje azonban éppen a hűség. Ahogy a nevünk is mondja, Fidesz, hit, hűség, bizalom. Aki ezt nem érti, vagy nem érzi a szépségét, annak kívül tágasabb. A végén úgyis mindenki azt kapja majd, ami jár. Ez a törvény. Ezért barátaim.

Hiába zengett az ég az európai választás előtt, mi nyugodtak maradtunk, mert megtanultuk, az idő számít. Az idő tapasztalat. Tudjuk, hogy a politikában egyetlen állandóság van, a változás. Mindig történik valami kiszámíthatatlan, hol jó, hol rossz. És amikor azt hiszed, te már mindent láttál, nos, leginkább akkor jön a meglepetés. Csapásokat adunk és csapásokat kapunk. Néha többet kapunk, mint adunk. Az a titok, hogy ilyenkor is állva kell maradni. Papp Lacitól tudjuk, hogy a boksz az a sport, ahol a győztest is nagyon megverik.

És ez pontosan így van a politikában is. Szenvedés nélkül nincs győzelem. A fájdalom a barátunk. Aztán a győzelemért kárpótol, önök is tudják, ez a legjobb orvosság, és a következőre már csak 14 hónapot kell várnunk. Hölgyeim és uraim!

A 2024-es férfias év volt. Láttuk, ha összefogunk, Magyarország meg tudja csinálni. Tegnap még eretnekek voltunk, ma nálunk kopogtat a fél világ. Azt mondták, mi vagyunk a múlt. Kiderült, mi vagyunk a jövő. Örökzöldek vagyunk, mint a Rolling Stones. Ami jó, az soha nem megy ki a divatból. Kedves barátaim, 15 éve harcolunk. Egy maroknyi magyar lázadó egy birodalom ellen. Magányosan, egyedül, szembeszélben. Azt mondja riadtan a székely legény az apjának, jönnek, és tízszer annyian vannak, mint mi, mire az övek. Hát annyi kell is.

Az amerikai választási győzelem hűsítő árnyékából visszatekintve persze mindent megszépít az emlékezet. De tudjuk, hogy a helyzet meleg volt. Ahogy az öltözőben mondják, meleg volt a pite. Nagy tétek voltak az asztalon, szép feladat, éveken át három lapra piros ultit játszani. Kell hozzá idegrendszer. Barátaim, legyünk büszkék, hogy mi magyarok bőven kivettük a részünket a világ megváltoztatásából. Messze a méretünk, gazdasági erőnk és lélekszámunk fölött. Ennek a lázadásnak mi voltunk az úttörői, előhírnökei és elindítói is. Pio atya megjósolta, hogy Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk – írta -, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Lehet, hogy erre gondolt? Időnként piszok nehéz volt, és volt, amikor átkozottul kilátástalannak tűnt. Nem a Fideszről beszélek, nem a kormányról, hanem a magyarokról. A magyar nemzet végig ott volt mögöttünk, együtt és egyenként. Fejet kell hajtani a magyarok kitartása és elszántsága előtt. Egy pillanatra sem adták föl, nem hátráltak meg, és egyszer sem mondták, hogy engedjünk Sorosnak. Egyszer sem mondták, hogy adjuk meg magunkat Brüsszelnek. Köszönet minden lázadó magyarnak, aki szorgalmával, munkájával, konokságával védte a hazát a birodalommal szemben. Hálás vagyok, hogy ilyen népet szolgálhatok. A világ minden politikusa irigykedhet érte.