Nagy Márton: Az Egyesült Államok ismét Magyarország egyik legnagyobb befektetőjévé válhat

Donald Trump újraválasztásával új aranykor jöhet a magyar-amerikai kapcsolatokban, amivel a vállalkozások és a családok is jobban járhatnak – hangsúlyozta Nagy Márton a USA Today-nek adott interjúban.

A nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy miről beszélt az amerikai napilapnak (maga az interjú ismereteink szerint a poszt közzéttételekor még nem látott napvilágot)

„Az a célunk, hogy az Egyesült Államok ismét hazánk TOP3-ba tartozó befektetője legyen.

Ez új beruházásokat, új munkahelyeket, új lehetőségeket jelent!” – fogalmazott a tárcavezető.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az amerikai cégek már ma is több tízezer magyar családnak biztosítanak munkát. Az új adminisztrációval pedig eddig kiaknázatlan gazdasági lehetőségek nyílhatnak meg hazánk előtt és

magasabb fokozatra kapcsolhat a két ország közötti kereskedelem is.

„A Trump-kártya kijátszásával arra törekszünk, hogy újra közvetlen légi összeköttetés legyen Magyarország és az Egyesült Államok között” – hangsúlyozta Nagy Márton, aki szerint így amellett, hogy könnyebbé válik az utazás, erősödhetnek a gazdasági és turisztikai kapcsolatok is.

A tárcavezető kiemelte, hogy arra is törekednek, hogy olyan új, kölcsönösen előnyös megállapodás jöjjön létre a kettős adóztatásról, ami a magyar és az amerikai vállalkozások javát is szolgálja. „Trump a békét is közelebb hozta, a tárgyalások már megkezdődtek. A béke egyszerre jelent fizikai és gazdasági biztonságot is, ezért

a béke-rali már beindult.

Ez érezhető a tőzsdéken, ez látható a forint erősödésében is” – részletezte a miniszter.

