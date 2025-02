Tuzson Bence: Áldozat nem maradhat segítség nélkül

A bűnt üldözni kell, az áldozatoknak segítséget kell nyújtani, a bűn nem maradhat büntetlenül, és az áldozat nem maradhat segítség nélkül – jelentette ki az igazságügyi miniszter pénteken Szombathelyen.

Tuzson Bence az új helyen kialakított áldozatsegítő központ avatása, valamint a 2024. évi Victima Protector díjak átadása kapcsán beszélt arról, hogy évszázadokon keresztül a jog kevésbé foglalkozott az áldozatokkal, de „ma már ugyanolyan erővel és energiával” koncentrálnak rájuk. Nagy jelentősége van a szemléletváltásnak és az áldozatsegítési elvnek, ami áthatja az egész állam működését, mert ma már a rendőrség sem csak a nyomozással foglalkozik, hanem komolyan odafigyel az áldozatokra is – hangoztatta.

A miniszter szerint a rendőrségen és a központokban „az asztal másik odalán” ülők feladata nem munka, hanem hivatás, egy felújított épület még kevés, amíg azt meg nem töltik lélekkel, elhivatott emberekkel.

Kitért arra, hogy a néhány éve felbukkant online csalások esetében jogszabályváltozások történtek, amelyekkel gyorsan meg lehet állítani a bűncselekményekből származó pénzek útját. Ehhez a bankoknak kellett jogot és kötelességeket teremteni, és most is dolgoznak azon, hogy miként lehet a külföldi bankszámlaszámokat is átadni, megakadályozva ezzel a továbbküldéseket.

Tuzson Bence elmondta: ma Magyarországon 17 áldozatsegítő központ működik, de a tervek szerint minden megyeszékhelyen nyitnának egyet.

„Odafigyelünk, hogy a jogszabályok védjék a magyar embereket, az áldozatokat” – jegyezte meg.

Király Nóra, az Igazságügyi Minisztérium áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztosa arról beszélt, hogy 2024-ben több mint 30 ezer áldozatnak segítettek a 17 központ, a négy áldozatsegítő pont, illetve az éjjel-nappal hívható áldozatsegítő vonal jóvoltából. A kormány 2010 óta azon dolgozik, hogy minél kevesebb bűncselekmény történjen és minél több áldozatnak tudjanak segíteni.

Töreki Sándor, az országos rendőrfőkapitány helyettese azt mondta: az áldozatsegítés nincs rendfokozathoz, beosztáshoz vagy életkorhoz kötve, tiszthelyettestől a tábornokig nagyon széles a skála, aki hozzátesz ehhez a tevékenységhez.

A bűncselekmények felderítése mellett ma már egyenrangú feladat az áldozatsegítés, a sértettekkel kapcsolatos megfelelő bánásmód, amióta 2017-ben állami kézbe került az áldozatsegítés.

Jelezte, hogy míg 2022-ben mintegy hatezer sértett adatát továbbították a rendőrségtől az áldozatsegítőkhöz, addig tavaly már 16 ezer ilyen aktát adtak át. Zalaegerszegtől Nyíregyházáig mindenki egységes szolgáltatást kap, ha bajba kerül, minőségben és az emberi oldaláról is ugyanahhoz a jogi vagy anyagi segítséghez tud hozzájutni. Az áldozatsegítésnek azonban igazodnia kell az adott időszak elvárásaihoz is, így ma leginkább a családon belüli erőszak és a nők bántalmazása kapcsán kell együttgondolkodni a támogatásban és segítésben – mondta Töreki Sándor.

Vámos Zoltán Vas vármegyei főispán felidézte, hogy 2018-ban az országban másodikként nyílt áldozatsegítő központ Szombathelyen. Tevékenységük során az áldozat érdeke az első, hogy a lehető legkevesebb traumát éljenek át és a lehető leggyorsabban tudjanak segíteni a bajba jutottaknak.

A szombathelyi ünnepség végén az ország minden területéről tíz rendőrtiszt és -helyettes vehette át az Igazságügyi Minisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság által alapított és 2022 óta minden évben kiosztott Victima Protector díjat.

Kiemelt kép: Tuzson Bence igazságügyi miniszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a felújított Szent Mihály-plébánia átadásán Dunakeszin 2024. április 13-án (Fotó: MTI/Lakatos Péter)