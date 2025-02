Karácsony Gergely: Bármely kisebbség jogait védjük, a saját szabadságunkat is védjük

Amikor bármely kisebbség jogait védjük, akkor a saját szabadságunkat is védjük – mondta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere pénteken, a Városháza Parkban a 2008-2009-es gyilkosságsorozat emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen, ahol megnyitotta az áldozatok emlékére készült szabadtéri fotókiállítást is – számolt be az MTI.

A főpolgármester a romák elleni, 2008-2009-es gyilkosságsorozatra emlékezve felidézte: „neonáci brigantik találomra támadtak romákra Tatárszentgyörgyön és másutt. Hat ember meghalt, többen megsebesültek". Neonáci terroristák gyújtóbombát dobtak Csorbáék házára, lesben álltak, és amikor az apa kimenekült a gyermekeivel a lángoló épületből, hidegvérrel lelőtték őket – emlékeztetett a 2009. február 23-án Tatárszentgyörgyön történt gyilkosságokra. „Meg kell értenünk, ennek az országnak meg kell értenie végre, hogy amikor bármely kisebbség jogait védjük, akkor a saját szabadságunkat is védjük" – hangsúlyozta Karácsony Gergely, majd hozzátette: senki nem korlátozhatja a másik szabadságát anélkül, hogy azzal a magáét ne csorbítaná. Amikor mindenki egyenlő bánásmódban részesül, amikor mindenki méltósága, hite, vallása, meggyőződése, orientációja tiszteletben van tartva, akkor beszélhetünk szabadságról – fűzte hozzá. A politikus arra is kitért, hogy „a nemzet fővárosa minden magyarért felelősséggel tartozik". Mint fogalmazott, „Budapestnek dolga van azzal, hogy a romagyilkosságok áldozataira emlékezzen és emlékeztessen mindenkit." Azt mondta, nem az a kérdés, hogy Budapesten vagy vidéken történt. „Velünk történt, és ha velünk történt, akkor dolga van vele a nemzet fővárosának" – tette hozzá. „A romák egyenjogú, azonos megbecsültséget élvező tagjai kell hogy legyenek a nemzeti közösségnek, és a városunk közösségének is" – emelte ki Karácsony Gergely. Rácz Béla, a Február 23. Emlékbizottság tagja arról beszélt, hogy a romagyilkosságok kifejezés helytelen, hiszen nem a cigányok követtek el bűncselekményt, hanem rasszista indíttatású terrortámadás történt, amelyeknek áldozatai magyar roma emberek. „A főpolgármester és a főváros közgyűlése megértette, hogy a terrortámadás Magyarország egésze ellen irányult" – tette hozzá. „Minden a szavakkal kezdődött, és ma is büntetlenül cigányozhatnak magukat szocialista politikusnak mondó, megválasztott képviselők" – jelentette ki Rácz Béla. Ne engedjük a gyűlöletkeltést semmilyen körülmények között – figyelmeztetett. A Fővárosi Közgyűlés 2024. április 1-jén egyhangú döntéssel fogadta el a javaslatot, hogy legyen a romák elleni, 2008-2009-es gyilkosságsorozat emléknapja február 23. 2009-ben ezen a napon Tatárszentgyörgyön a saját udvarán lőtték le Csorba Róbertet és hatéves kisfiát. A Fővárosi Önkormányzat és roma civil szervezetek közös megemlékezésén megnyitott, a Városháza Parkban megrendezett szabadtéri fotókiállítás március 7-ig látható. Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond a romák elleni, 2008-2009-es gyilkosságsorozat emléknapja alkalmából a Városháza Parkban tartott megemlékezésen 2025. február 21-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)