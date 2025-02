Gulyás Gergely: Köszönet illeti a Rákóczi Szövetséget a munkájáért

Köszönet illeti a Rákóczi Szövetséget azért, mert immáron három és fél évtizede fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy tudatosítsa mindenkiben: a magyar nemzet egységes – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Budapesten, a Rákóczi Szövetség rendezvényének megnyitóján, írja az MTI.

A miniszter a szövetség Kárpát-medencei középiskolás vezetői fórumának megnyitóján, a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban mondott beszédében kiemelte: a Rákóczi Szövetség ezt nem jelszavak vagy elvi deklarációk szintjén teszi, hanem a mindennapi munkában.

A magyar nemzet egységének legszebb példája, hogy a fórumra érkezett több mint négyszáz diák mind magyarul tanul és mind olyan területről érkezett, ahol szép számmal élnek magyarok.

De ettől még nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország fennhatósága alatt is élnek – tette hozzá.

A miniszter a rendezvényt méltatva azt mondta, rendkívül fontosnak és nagy lehetőségnek tartja a fórum jelentette kapcsolatfelvételt, tapasztalatcserét, barátságkötést „olyanokkal, akik hasonlóan magyarok, de akár az anyaországban, akár más nemzetrészben tanulnak”. Gulyás Gergely arról is beszélt, a Rákóczi Szövetség „múltja ugyan dicső”, de remélhetőleg még szebb az előtte álló jövő, ez ugyanis azt jelentené, hogy akár 30-40-50-100 év múlva is lesznek magyarok ott, ahol ma is magyarok élnek.

Bár a határok a 20. század tragédiái miatt változtak, de ettől a nemzethez tartozás nem változott meg – emelte ki.

Gulyás Gergely azt kívánta a fiataloknak, hogy valósítsák meg kitűzött céljaikat. Mint mondta, néhány év múlva a mostani középiskolások egyetemisták lesznek, és mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy Magyarországon vagy a környező országokban hasznosítsa mindazt, amit megtanul, elsajátít és örömmel gondolnak vissza erre az időkre. A miniszter a megnyitót követően válaszolt a diákok kérdéseire. Itt mások mellett arról beszélt, amikör ő gimnazista volt, a Rákóczi Szövetség a Felvidéken volt aktív, de a hírekben már lehetett találkozni a szervezet nevével. 2010-ben pedig, amikor országgyűlési képviselő lett, találkozott először a szövetség akkori elnökével, Halzl Józseffel és rajta keresztül került közelebb a szövetséghez. A miniszter arra a kérdésre, a politika mivel tudja segíteni a diákokat, azt válaszolta, a politika megfelelő keretet teremt az érvényesüléshez, normális iskolába lehet járni, megbecsülik a tanárokat, van lehetőség választásra a továbbtanulásnál, és van lehetőség arra, hogy az osztályok eljussanak határon túli magyar területre, továbbá nemzeti alapon álló alaptantervet alkotnak. Úgy vélte, számos ilyen kicsinek tűnő, de nagy jelentőségű intézkedést tudnak hozni és ha ezek a keretek adottak, tartalommal a diákok és tanárok tudják megtölteni.

A rendezvényen 125 Kárpát-medencei iskola 400 diákja és 100 tanára vesz részt. A középiskolás vezetői fórum célja, hogy erősítse a Rákóczi Szövetség középiskolai hálózatának kapcsolatrendszerét, és a résztvevők közvetlenül tájékozódhassanak a szövetség idei programjairól, pályázati lehetőségeiről. A háromnapos rendezvényen kulturális és közösségépítő programokon vehetnek részt a diákok és tanárok.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei középiskolás vezetői fórumának megnyitóján a budapesti Lónyay Utcai Református Gimnáziumban 2025. február 21-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)