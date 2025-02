Dömötör Csaba szerint veszélyben vannak az agrártámogatások

Veszélyben vannak az agrártámogatások, az Európai Bizottság ezen a héten írásba adta, hogy csökkentené az agrártámogatásokat, és elvenné a gazdák pénzét – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Felidézte, hogy Brüsszelben a héten tették közzé a Vízió a Mezőgazdaságról elnevezésű dokumentumot, amely bemutatja, hogy milyen jövőt szánnak az uniós agrárpolitikának.

Kiemelte, a kép épp olyan borús, mint amilyennek sejtették. A bizottság tervei szerint a területalapú támogatások a jövőben csak a gazdák szűkebb csoportjának járnának, szemben a mostani gyakorlattal, amely alapján mindenki számíthat erre a támogatásra területnagyságtól függően.

„Az ördög a bürokrata nyelv részleteiben rejlik, a csökkentési szándékot virágnyelven úgy fogalmazzák meg, hogy feltételekhez kötött támogatásokról beszélnek” – jegyezte meg a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Hozzáfűzte, veszélyes körülmény az is, hogy kiindulópontként nem a gazdák helyzetét és szükségleteit tekintik, hanem az EU bővítését, azaz Ukrajna EU-tagságát, amelyre eldöntött tényként tekintenek, és amely, szerintük szükségessé teszi az agrártámogatások átalakítását.

Aggasztó körülménynek nevezte Dömötör Csaba, hogy a mezőgazdasági politikát is alárendelné a bizottság a green deal célkitűzéseinek, amely már eddig is óriási plusz terhet rakott az európai vállalkozásokra, és súlyos versenyképességi válságot okoz. Ha az európai gazdáknak olyan szabályokat kell betartaniuk, amelyeket a világ más részén élő termelőknek nem, akkor alul fognak maradni a versenyben. Főleg, ha a harmadik országok termékeit Brüsszel eközben beengedi az uniós piacra – mondta.

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a fentieket súlyosbítja, hogy az Európai Bizottság stratégiája nem áll ki az önálló agrárkassza mellett. Ezzel megerősíti azokat a értesüléseket, amelyek alapján összevonnák az agrárkasszát más alapokkal. Ha ez megtörténne, azzal elrejtenék a tervezett forráscsökkentéseket, egyúttal megteremtenék az alapját annak, hogy a kohéziós forrásokhoz hasonlóan az agrártámogatásokat is vissza lehessen tartani jogállamisági okokra hivatkozva – mondta a politikus.

Dömötör Csaba ismertette, hogy a területalapú támogatások Magyarországon 150 ezer gazda számára jelentenek bevételi forrást, megélhetési biztonsági hálót, családjaikat is figyelembe véve félmillió magyar ember megélhetési körülményeit határozzák meg. Erre a forrásra azért is nagy szükség van, mert az elszálló energiaárak, az ukrán gabonaimport és az aszályok miatt így is komoly kihívásokkal szembesült a mezőgazdasági ágazat.

Dömötör Csaba kijelentette, elutasítják az agrártámogatások leépítését.

„Mi is elutasítjuk és a gazdák is” – fogalmazott, és utalt arra, hogy több mint 200 ezer ember írta alá az agrárkamara petícióját a területalapú támogatások védelmében.

„A gazdák ebben a küzdelemben csak ránk számíthatnak” – jelentette ki Dömötör Csaba, megjegyezte, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője pár hete ezeknek a terveknek még a létezését is kétségbe vonta. Eközben Brüsszelben ugyanazt az érvelést vette át, mint amellyel az Európai Bizottság és „az általa pénzelt, civilnek mondott” szervezetek átalakítanák a mostani támogatási rendszert, csökkentve a forrásokat. Fő emberei, Gerzsenyi Gabriella és Raskó György szintén támadták a jelenlegi támogatási eljárásokat – fűzte hozzá. Mezőgazdasági ügyekben is igazodtak Manfred Weberék álláspontjához – folytatta, hozzátéve: így néz ki a gyakorlatban az, ha – ahogy Magyar Péter fogalmaz – a budai hegyekből: „csak egy kicsi szuverenitásról kell lemondani”.

„Ez a kicsi szuverenitásról való lemondás több százmilliárdos veszteséget okozna a magyar gazdáknak” – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.

A sajtótájékoztatón a Fidesz európai parlamenti képviselője szólt arról is, hogy megkezdték az adatigénylések benyújtását az Európai Bizottsághoz. Világos képet szeretnének kapni arról, hogy mely, civilnek mondott aktivista csoportok, mekkora támogatást kaptak, és ezért mit kértek cserébe. Szerinte nem kizárt, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb politikai korrupciós gépezetével állnak szemben. Példaként említette, hogy csak Guy Verhofstadt „utlraliberális politikus” civilnek mondott aktivista csoportja 6 milliárd forintnak megfelelő támogatást kapott. Úgy tudják, az egyes főigazgatóságok által megkötött szerződések száma többezres nagyságrendű, ezáltal jó eséllyel gondolják azt, hogy több tízezer ilyen szerződés született az európai, így magyar adófizetői pénzekből.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)