Szentkirályi Alexandra: Az aluljárós, olcsó kürtőskalács olyannyira része a budapesti életnek, mint egy randi a Margitszigeten

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője szerint a főváros aluljárókra vonatkozó új szabályozása nemcsak gazdaságilag hátrányos, hanem a közbiztonságot is veszélyeztetheti.

A döntés hátterében a Fővárosi Önkormányzat szerint elsősorban műszaki szempontok állnak: az aluljárókban található pavilonok és büfék közmű-kiépítettsége nem megfelelő a sütés-főzés biztonságos lebonyolításához. A főváros vezetése ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem egy átfogó tiltásról van szó, hanem az egyes üzlethelyiségek működésének egyedi elbírálása alapján döntenek azok további fenntarthatóságáról.

Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán elmondta, hogy szerinte az aluljárókban működő vendéglátóegységek a budapesti élet szerves részét képezik, és hozzájárulnak a városi közösségi terek élhetőségéhez.

Véleménye szerint az aluljárókban kapható olcsó kürtőskalács, gyros vagy pizzaszelet ugyanúgy a fővárosi életérzés része, mint egy séta a Városligetben vagy egy randi a Margitszigeten, ráadásul ha nem lesznek sütödék, akkor a kihalt aluljárókban több lesz a bűnöző, a drogos, a csöves.

Ezen túlmenően hangsúlyozta, hogy az aluljárók jelenlegi állapota már most is problémát jelent: az elhagyatott üzlethelyiségek, a betört kirakatok és az élettelen közterek a városi környezet elhanyagoltságát tükrözik. Úgy véli, hogy amennyiben a megmaradt vállalkozásokat is ellehetetlenítik, az aluljárók teljesen funkciótlanná válhatnak, ami bűnözési gócpontok kialakulásához vezethet.

Szerinte a döntés nemcsak a gazdasági szereplőkre, hanem a városlakók közbiztonságérzetére is kihat.

A politikus szerint, ha valóban a közműhálózat állapota indokolja a korlátozást, akkor a fővárosnak a fejlesztésre kellene fókuszálnia, nem pedig a működés megszüntetésére. Kiemelte, hogy Budapest más területeire jelentős költségeket fordítanak, így elvárható lenne, hogy az aluljárók infrastruktúrájának korszerűsítése is napirendre kerüljön.

A politikus arra is emlékeztetett, hogy korábban javaslatokat tettek az aluljárók biztonságosabbá tételére, például az éjszakai lezárásokra, fokozott rendőri jelenlét biztosítására, valamint kulturális programok szervezésére a közterek élénkítése érdekében.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz és a KDNP fővárosi képviselőcsoportjának frakcióvezetője (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)