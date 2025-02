Jelentős változások jönnek a KRESZ-ben, szakértővel elemeztük a módosításokat

A sajtóban nemrég megjelent az új KRESZ tervezete, amely számos változást és újítást hoz a közlekedés szabályozásában. A módosítások érintik többek között az elektromos rollerek és kerékpárok használatát, a parkolási szabályokat, valamint az autópályák sebességhatárainak módosítását. A hirado.hu Kapitány Tibor közlekedésbiztonsági szakértőt kérdezte a változások hatásairól és lehetséges következményeiről.

Az új KRESZ egyik kiemelt célja a közlekedési biztonság növelése, különösen a legvédtelenebb közlekedők, például a gyalogosok és a gyermekek számára. A tervezet szerint az iskolák és óvodák környékén külön kijelölt szekciókat alakítanak ki, ahol a járművezetők számára kötelező lesz csökkenteni a sebességet.

Ezeken a szakaszokon a megengedett legnagyobb sebesség a 30 km/h lesz, hogy csökkentsék a balesetek kockázatát, és megvédjék a gyerekeket az esetleges ütközésektől.

További jelentős változás az autópályák sebességhatárainak módosítása. A tervezet szerint bizonyos szakaszokon, ahol a forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik, a jelenlegi 130 km/h helyett 140 km/h lesz a megengedett legnagyobb sebesség. Ennek célja, hogy a forgalom dinamikusabbá váljon, miközben a biztonsági szempontokat is figyelembe veszik.

A kerékpárosok és a rolleresek is használhatják majd a járdát – ez azonban konfliktusokat eredményezhet a gyalogosokkal

Kapitány Tibor kiemelte: az egyik legfontosabb változás az, hogy szigorodnak az elektromos rollerek és kerékpárok használatára vonatkozó szabályok.

Az új előírások értelmében például minden rolleresnek kötelező lesz a biztosítás megkötése, valamint a bukósisak viselése.

Az új KRESZ-ben orvosolhatják azt a problémát, amire már több politikus, köztük Szentkirályi Alexandra is felhívta a figyelmet. A fideszes képviselő Facebook-oldalán posztolt a minap, és levelet is küldött Lázár János építési és közlekedési miniszternek arról, hogy korlátozni kellene az elektromos rollerek maximális sebességét.

A tervezet szerint ez meg is történhet: a járdán maximum 10 km/h-val, kerékpárúton pedig legfeljebb 25 km/h-val lehet majd közlekedni.

Ez a szabályozás segíthet megelőzni azokat a baleseteket, amelyek a gyalogosok és a gyorsan haladó járművek ütközéséből adódnak – azonban a gyalogosok és kerékpárosok között feszültségekhez vezethet Kapitány Tibor szerint. A szakértő kiemelte: „Nem feltétlenül biztonságos, ha a kerékpárosok és rolleresek a járdán közlekednek, hiszen sok gyalogos fülhallgatót használ, és nem hallja, ha közeledik egy gyorsabb jármű.”

Tíz év tapasztalat után akár a családtag is oktathatja az autóvezetést? – Komoly rizikóval is járhat

Továbbá a tervezet szerint szigorítják a parkolók és mélygarázsok használatát is, különös tekintettel az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítására. Az áruházak parkolóiban zajló éjszakai versenyek egy ideje problémát jelentenek, ezért a hatóságok fokozott ellenőrzésekkel és új biztonsági intézkedésekkel próbálják felszámolni ezeket. Kapitány Tibor szerint az intézkedések nem fogják zavarni a parkolók normál működését, mivel az ellenőrzések főként az esti és éjszakai órákra koncentrálnak.

„Ezek az események nemcsak veszélyesek, hanem rendkívül zavaróak is, így mindenképpen szükséges a hatékonyabb fellépés” – hangsúlyozta a szakértő.

További jelentős változás a vezetői engedély megszerzésének módosítása, amely szerint egy legalább 10 éve jogosítvánnyal rendelkező családtag is oktathatná a tanuló sofőrt. Kapitány Tibor szerint ez a változtatás kockázatokat hordoz magában, mivel a professzionális oktatók speciális felszerelései – például a pótfék – hiányoznak az ilyen típusú oktatásból.

„Egy oktatónak nem véletlenül van három pedál a lába alatt. Egy tapasztalt sofőr nem feltétlenül lesz jó oktató, hiszen nincs meg a megfelelő pedagógiai háttere” – tette hozzá.

A szakértő szerint érdemes lenne legalább egy ellenőrző vizsgát előírni azok számára, akik családtagjuk oktatását vállalják, hogy biztosan rendelkezzenek a megfelelő tudással és készségekkel.

Az új KRESZ egyik legérdekesebb változása lehet ezenkívül a szimulátorok bevezetése a gépjárművezetői oktatásban.

Ezzel a tanulók viszont maximum hatórányi gyakorlati képzést válthatnak ki. Kapitány Tibor szerint ez kiváló lehetőség arra, hogy a kezdő sofőrök biztonságos környezetben sajátítsák el az alapvető készségeket – így például a jármű elindítását vagy a lefulladás elkerülését.

„Nem kell attól tartanunk, hogy ez csökkentené a tanulók tudásszintjét, hiszen a Forma–1-es pilóták is szimulátorokon tesztelik és tanulják meg új versenyautójuk működését” – tette hozzá a szakértő. Ugyanakkor kiemelte, hogy az oktatásra alkalmas szimulátorok ára elérheti a nyolcmillió forintot, így valószínűleg csak kevés autósiskola engedheti meg magának a beszerzésüket.

Konklúzió

Összességében elmondható, hogy az új KRESZ tervezete számos lényeges változást tartalmaz, amelyek elsődleges célja a közlekedés biztonságának növelése. Kapitány Tibor szerint a legtöbb módosítás kedvező irányba mutat, és elősegíti azt, hogy a közlekedési szabályok modernebbé, átláthatóbbá és egyszerűbbé váljanak, így mindenki számára egyértelműbb és hatékonyabb közlekedést biztosítanak.

A szakértő ugyanakkor megjegyezte, hogy az új szabályok ellenőrzése és betartatása komoly kihívást is jelenthet. Utalt továbbá arra is, hogy a tervezetben még nem minden pontnál részletezték azt, hogy néhány egyéb „mobilitási eszközre” (egykerekű, e-kerékpár stb.) vonatkoznak-e külön szabályok is. De a tervezetben látható módosítások összességében előremutatóak szerinte.

Végül megemlített még egy érdekes változást, miszerint a tervezet értelmében a motorkerékpárosoknak és a kerékpárosoknak meg fogják engedni azt – bizonyos korlátozások mellett –, hogy a kocsik között előrehaladjanak. Ez eddig csak abban az esetben volt szabályos a KRESZ értelmében, ha éppen állt a kocsisor, de valójában sokszor megtörtént mozgó kocsik mellett is. A szakértő szerint e ponton most azért lazulhat a szabályozás, mert az eddigi tiltás egyszerűen nem működött a gyakorlatban.

„Általában azok a szabályok jók, amelyek betarthatóak és amelyeket ellenőrizni is lehet.”

– összegezte Kapitány Tibor.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)