Váratlanul elhunyt Návai Anikó, a hollywoodi sztárok magyar riportere

A sikeres újságírónő 76 éves volt. Halálának körülményeiről egyelőre nincsen pontos információ.

76 éves korában elhunyt Návai Anikó, a magyar újságírás egyik legismertebb alakja, aki évtizedeken át tudósított Hollywoodból és készített interjúkat világsztárokkal. Karrierje során a Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywood Foreign Press Association egyetlen magyar tagja volt, és több hazai televíziós műsorban is szerepelt.

Közösségi oldalán Juszt Balázs filmrendező így emlékezett meg róla:

Návai Anikó Szegeden született, és 1973-ban végzett az ELTE-n. Pályáját a Magyar Rádiónál kezdte, majd férjével, Skorka Györggyel az Egyesült Államokba költözött, ahol először Miamiban, majd New Yorkban élt. Karrierje során olyan rangos médiumoknál dolgozott, mint a Voice of America, majd Los Angelesben folytatta munkáját.

Az újságíró 2000-től 23 éven át a Hollywood Foreign Press Association tagja volt, amely a Golden Globe-díjakról dönt. Magyarországon is aktív volt: 2012 és 2016 között vezette a „Szeretettel Hollywoodból” című műsort a Magyar Televízióban, és többek között a Nők Lapjában is publikált.

Návai Anikó neve 2021-ben egy botrány kapcsán került a figyelem középpontjába, amikor egy állítólagosan hamisított interjút adott le Scarlett Johanssonnal a Nők Lapja címlapsztorijaként. A vádak nyomán 2023-ban kizárták a Golden Globe-díjátadó mögött álló szervezetből az etikai kódex megsértése miatt.

A történtek ellenére Návai Anikó továbbra is aktív maradt, és a botrány után is hangsúlyozta, hogy már maga is fontolgatta a távozást a szervezet tulajdonosváltása miatt.

A kiemelt kép: (Facebook/Hello Hollywoodból)