Szalay Bobrovniczky Kristóf Ruszin-Szendi Romuluszról: Annak voltunk szemtanúi, hogy egy leszerepelt szereplő elkezd belebeszélni a Magyar Honvédség ügyeibe

A közmédia felületein fejtette ki részletesebben Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök 2023-as felmentésének okait. A tárcavezető többek között arról beszélt, milyen személyi garanciákat nem látott biztosítottnak Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban.

A közmédia felületein fejtette ki részletesebben Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök 2023-as felmentésének okait. A miniszter a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt kedd reggel, hogy a „vezérkari főnökök testületi ethosza az, hogy kerülik a pártpolitikát és a mindenkori magyar kormányhoz lojálisak, ez a helyes felfogás a honvédséget illetően”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az adás egy részletéről Reels-videót is feltöltött a Facebookra, amelyben kifejtette, milyen személyi garanciákat nem látott biztosítottnak Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban, amelyek a honvédség reformját hátráltatták volna. „Most már elég, sokat traktálja a magyar közvéleményt a jelenlétével. Mit csinál? Beszél, beszél, beszél. Folyamatosan beszél, hallunk rengeteg minden mondanivalót” – mondta.

Majd úgy folytatta: „Többek között olyan mondatok hagyják el a száját, hogy ő járt Ukrajnában, mert mondta, hogy jelentkezett, el szeretne menni, mert az ő haverja, a korábbi ukrán vezérkari főnök (Valerij Zaluzsnij – a szerk.) őt meghívta, és elment elmondani az ukrán katonáknak, hogy mi velük vagyunk.”

„És aztán tárgyalt az odesszai meg a harkovi polgármesterekkel? Milyen mandátum alapján? Milyen mandátum alapján tárgyalt az ukrán politikai vezetőkkel katona?”

— tette fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Arról is beszélt, hogy a korábbi vezérkari főnök a NATO-országok és az európai uniós vezérkari főnökök előtt rendszeresen arról beszélt, hogyan is kellene segíteni Ukrajnának, szembemenve ezzel a magyar kormány hivatalos álláspontjával és a magyar emberek érdekével, „hogy fegyverrel, lőszerrel, katonával semmilyen módon nem támogatjuk ezt a konfliktust.” „Ebből a konfliktusból Magyarországnak ki kell maradnia!” – jelentette ki a honvédelmi miniszter, megerősítve ezzel a kormány álláspontját az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

„Ruszin urat” csak megörökölte vezérkari főnökként – mondta

A Kossuth Rádió mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf az M1 Ma reggel című műsorában is részletesebben beszélt a Ruszin-Szendi Romulusz menesztése mögött álló indokokról. Elmondta, a Magyar Honvédség vezérkari főnökei azok a nagy tekintélyű tábornokok, akik az elmúlt 35 évben a Magyar Honvédséget különböző politikai beállítottságú kormányok alatt irányították. Azt is mondta, ők az egész honvédség felé etalonnak számítanak, akiknek van egy belső ethosza, miszerint nem avatkoznak be pártpolitikába, „mert az ő véleményük alkalmas arra, hogy megossza a honvédség belső egységét, külső igazodási pontokat hoznának létre és ez helytelen”.

Ezzel indokolta a honvédség volt parancsnokai és vezérkari főnökei által jegyzett nyilatkozat megszületését is, amivel kapcsolatban a Kossuth Rádióban is azt mondta, maguk a parancsnokok fogalmaztak meg és juttattak el a minisztériumnak Fodor Lajos tábornokon keresztül, a tárca csak a megjelentetésben segédkezett.

„Azért nyilvánultak meg, mert annak voltunk szemtanúi, hogy egy korábban leszerepelt szereplő elkezd belebeszélni teljes szereptévesztésben a Magyar Honvédség ügyeibe”

– mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf az M1-en.

Hozzátette: a nyilatkozattétel előtt Fodor Lajos tábornok minden tábornokkal beszélt, aki az „egységes véleményüket képviseli”. „Ha már vezérkari főnökökről beszélünk, én kettővel dolgoztam idáig együtt. Az egyiket örököltem, Ruszin urat, őt rövid együttműködés után javasoltam, hogy felmentésre kerüljön” – fogalmazott a miniszter, majd hozzátette:

„Erre azért volt szükség, mert nem láttam a személyi garanciát, vezetői képességeiben és megnyilvánulásaiban arra, hogy képes lesz a harcászati szintről elmozdítani a honvédséget hadműveleti szintre.”

Szerinte ez nem a magyar emberek érdeke, mivel a miniszter szerint a honvédségnek el kell mozdulnia egy sokkal magasabb szintű, összhaderőnemi hadműveleti szintű gondolkodásba, ami a magyar emberek érdekében létrehoz egy magas hadműveleti értékű, gyors reakcióidővel rendelkező, harciszellemmel átitatott haderőt.

Múlt pénteken a hirado.hu írta először meg, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lehet a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa, aki 2023-ig a Magyar Honvédség vezérkari főnöke volt. Ruszin-Szendi a hirado.hu ezzel kapcsolatos kérdéseire eleinte kitérő választ adott, szombaton azonban már felszólalt a Tisza Párt Hungexpón tartott rendezvényén, amelyen a 2021-ben leváltott MOB-elnök, Kulcsár Krisztián is részt vett. Hétfőn a honvédség volt parancsnokai és vezérkari főnökei közös nyilatkozatott tettek közzé, amiben többek között kijelentették: „Teljes mértékben helytelenítjük és elhatárolódunk a Magyar Honvédség ügyeibe történő mindennemű pártpolitikai beavatkozástól.”

A honvédelmi miniszter és a honvédség egykori parancsnokai mellett a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Nagy János is elítélte Ruszin-Szendi Romulusz politikai pályára lépését kormánypárti képviselőkkel együtt, köztük Németh Szilárd és Kósa Lajos fideszes képviselők.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (j) és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, egykori vezérkari főnök egy 2022-es felvételen (Fotó: MTI/Kovács Tamás)