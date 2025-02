A börtönből is hatalmas összegeket keresett Schadl György

A végrehajtói kar korrupcióért elítélt egykori elnöke, Schadl György továbbra is jelentős mértékű legális jövedelemmel rendelkezik – derült ki a legfőbb ügyész képviselői megkeresésre küldött írásbeli válaszából.

Schadl György a börtönben is legális jövedelemmel rendelkezett, illetve most, a házi őrizete alatt is, amiből lefoglalt értékeit akarja kiváltani. Erről Polt Péter legfőbb ügyész tájékoztatta Vadai Ágnest, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjét– írja az Index. Mint kiderült,

a végrehajtói kar korrupcióért elítélt egykori elnöke továbbra is évente százmilliós nagyságrendű összeget keres a végrehajtói irodájával.

A legfőbb ügyész Vadai Ágnes kérdésére adott válaszában fejtette ki, hogy „a vádlott a megváltás forrásáról ugyan nem nyilatkozott, azonban megállapítható, hogy az eljárás alá vonását megelőzően jelentős legális jövedelemmel rendelkezett és rendelkezik jelenleg is”.

A kérdés azért vetődött fel, mert január végén kiderült, hogy Schadl György vissza akarja venni a bíróság által lefoglalt értékeit (autóit, hajóját és kisrepülőjét, valamint a széféből lefoglalt tárgyait).

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)