Orbán Viktor: A régióban tapasztalt destabilizációs kísérletekkel szemben én mindig ki fogok állni

Nem vagyunk vakok. Ami Szlovákiában, Szerbiában történik, nem magától történik, azt csinálják, azt gerjesztik. Anélkül, hogy beleavatkoznék bármelyik másik ország belügyeibe, a régióban tapasztalt destabilizációs kísérletekkel szemben én mindig ki fogok állni – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a szerb elnökkel folytatott tárgyalásai után tartott sajtótájékoztatón.

A magyar kormányfő a szerb elnökkel folytatott tárgyalásai után tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a Balkán-régió stabilitása Szerbia stabilitásával függ össze, Szerbia pedig akkor stabil, ha erős, határozott vezetése van, ezért mi

Aleksandar Vucicban a balkáni stabilitás bajnokát is tiszteljük.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a szerb államfő a nap folyamán a legmagasabb magyar kitüntetést vette át a magyar köztársasági elnöktől.

A miniszterelnök azt mondta, a szerb és a magyar nemzet történelmi kihívásai nem most először azonosak. Voltak vezetők, akik ezt felismerték, és voltak, akik nem. A mai nap azt ünnepeljük, hogy Szerbiának olyan elnöke van, aki ezt felismerte, sőt ennek jegyében is cselekedett és alakította a szerb–magyar kapcsolatokat – mondta.

Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy

nincs magyar energiabiztonság Szerbia nélkül és szerb energiabiztonság Magyarország nélkül.

A miniszterelnök elmondta: intenzíven zajlanak a Szerbia és Magyarország közötti, 300 kilométer hosszú olajvezeték építésének előkészítő munkálatai. Hozzátette, hogy a vezeték minkét ország energiabiztonságát szolgálja majd.

Ismertette:

tavaly 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Szerbián keresztül Magyarországra,

amely nélkül nem tudták volna biztosítani se a magyar gazdaság működését, se a magyar háztartások biztonságát. Megjegyezte: ez rekordszállítás, és 2 milliárddal több, mint az egy évvel korábbi volt. Közölte: dolgoznak azon is, hogy megduplázzák a két ország közötti villamosenergia-kapcsolat volumenét.

Orbán Viktor úgy értékelt: a két ország ezeket az eredményeket úgy érte el, hogy az elmúlt években szembeszélben kellett dolgozni. „Mindenki tudja, hogy milyen destabilizációs kísérletek voltak, vannak Szerbiában is és Magyarországon is, hogyan próbálnak az országainkra nyomást gyakorolni a pénzcsapok elzárásával vagy az NGO-k aktivitásán keresztül, de ilyen szembeszélben is nagy eredményeket értünk el” – fogalmazott. Most pedig a világpolitika is megváltozott, most hátszélben megyünk, és új csúcsokat fogunk megdönteni idén a kereskedelemben, a beruházásban és a határ menti fejlesztések területén is – tette hozzá a miniszterelnök.

„Nem vagyunk vakok. Ami Szlovákiában, Szerbiában történik, nem magától történik, azt csinálják, azt gerjesztik. Anélkül, hogy beleavatkoznék bármelyik másik ország belügyeibe,

a régióban tapasztalt destabilizációs kísérletekkel szemben én mindig ki fogok állni”

– fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette, a destabilizáció mindenkinek rossz, mert ha nem az itt élő népek döntik el, mi legyen, nem az általuk megválasztott kormányok döntik el, mi legyen, hanem kívülről akarják megmondani, abból eddig mindig csak baj lett. Ezért ki kell állni a szuverenitásunk mellett – mondta.

Kiemelt kép: Alekszandar Vucic szerb államfő és Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban tartott sajtótájékoztatójukon 2025. február 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)