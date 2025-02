A legmagasabb magyar állami kitüntetésben részesült Aleksandar Vucic

A Magyar Érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal kitüntetést adta át Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn Aleksandar Vucicnak, a Szerb Köztársaság államfőjének.

A Sándor-palota Tükörtermében rendezett ünnepségen Sulyok Tamás hangsúlyozta: sokszor észre sem vesszük, hogy az idő, amelyben élünk, történelmi jelentőséggel bír, és történelmi hatású tettekre is képesek vagyunk, mint a most kitüntetett szerb államfő. Hozzátette, az elmúlt századok során sokszor elkövettük azt a hibát – amibe szomszéd népek gyakorta beleesnek -, hogy energiánkat, tudásunkat és lehetőségeinket egymás ellenében igyekeztünk felhasználni, ahelyett, hogy egymást építve kamatoztattuk volna, és együtt váltunk volna erősebbekké, „válság- és értékállóbbakká”. Hozzátette: legjobbjaink közül mindig voltak jó néhányan, akik felül akarván emelkedni szűklátókörűségünkön, keresték az együttműködési lehetőségeket, és hangsúlyozták a közös erőfeszítés hasznos és számos eredménnyel kecsegtető voltát.

Mára végre ők kerekedtek felül. Az előrelátók, a bölcsek, a megbékélők, a közös munkában bízók – fogalmazott, hangsúlyozva, „ma történelmi időket élünk, és ezek az idők nekünk kedveznek; nem szerbeknek vagy magyaroknak, hanem a szerbeknek és a magyaroknak”. Sulyok Tamás kiemelte: ehhez történelmi megbékélésre volt szükség, amiben elévülhetetlen szerepe volt Aleksandar Vucicnak, aki „aki megfontolt vezetőként a mára példaértékűvé váló magyar-szerb együttműködés útjára lépett”, és „felismerve sorsközösségünket évek nehéz, de kitartó munkájával erős szövetséggé tette a Magyarország és a Szerb Köztársaság közötti kapcsolatot”.

A szerb-magyar együttműködés a hétköznapi valóság része lett, és eredményei a mindennapokban tetten érhetők – jegyezte meg a szerb államfő tevékenységét méltatva a magyar köztársasági elnök, kitérve arra is, hogy szerb partnere európai szinten is kiemelkedő kisebbségpolitikai intézkedéseket támogatott, amelyek eredményeként példaértékűvé és rendezetté vált a szomszédos országban élő magyar közösség helyzete. Közös jövőépítés zajlik – fogalmazott Sulyok Tamás, kijelentve, ennek eredményeként a következő generációknak már másfajta jövőképet hagyhatunk örökül, mint amelyet kaptunk, ami ma még el sem képzelhető „elképesztő közös sikerekkel is kecsegtet”.

A szerb-magyar barátság kiépítése és erősítése, mondta, nem csupán bölcs és pragmatikus irányválasztás, hanem egy előrelátó férfi, egy büszke szerb hazafi korszakos döntése, egy népe mellett kiálló, kultúrájára és értékeire büszke patriótáé, „aki mindig a helytállást választja a behódolás helyett”. Kijelentette, Aleksandar Vucic éppen ezért találhatott Magyarországban partnerre, mert az érdekek közössége mellett az értékek azonosságát is észrevette. Mi magyarok következetesen kiállunk értékeink mellett, és becsüljük azokat, akik ugyanezt teszik hazájukkal – tette hozzá. Jól tudjuk, hogy ellenszélben kell annak dolgoznia annak, aki keresztény és nemzeti értékek alapján végzi a munkáját. A bátorság és a bölcsesség olyan erények, amelyek lassan kifogynak az európai politikai készletből; ez különösen aggasztó a háborús konfliktusok árnyékában – említette meg Sulyok Tamás. Hangsúlyozta,

kell a jó barát, szövetséges, akkor, amikor „közösségeink tartópilléreit akarják kikezdeni, amikor egymást érik a térségünket fenyegető biztonsági, a családainkat bomlasztó erkölcsi, etikai kihívások”.

Arra a cselekvő erőre, amit a patrióta közösségek képviselnek, hatalmas szükség van. A mi szövetségünk a régió stabilitásának és fejlődésének is alappillére – fogalmazott, kiemelve, hogy a szabadság, a szuverenitás és a függetlenség nem elhasznált szavak, hanem nagy elkötelezettséggel megvédendő vívmányok. Beszéde végén a magyar államfő kijelentette, nemcsak lehetőség, de akarat és lehetőség is van a barátság elmélyítésére Szent Száva és Szent István nemzete, „a régió két viharálló nemzete” között.

Aleksandar Vucic beszédében a magyar nép iránti barátságának adott hangot, és megjegyezte, egész népe nevében vette át a legmagasabb magyar állami kitüntetést.

Kitért arra is: sokat tett a magyar-szerb barátságért és a történelmi megbékélésért, de ez a munka nem érhet véget.

Barátjaként említette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hangsúlyozva, bármikor nehézségbe ütközött ő vagy országa, találkoztak „egy baráti kézfogásra”, és „minden alkalommal meg tudtuk mutatni ezt a hűséget, tiszteletet, lojalitást”. Az eseményen részt vett Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (j) átadja a Magyar Érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal kitüntetést Alekszandar Vucic szerb államfőnek a Sándor-palotában 2025. február 17-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)