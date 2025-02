Németh Szilárd a Tisza Párthoz igazoló Ruszin-Szendinek: „Ne keress többé!”

Facebook-bejegyzésben üzent a fideszes képviselő a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusának, a honvédség egykori vezérkari főnökének.

Kemény hangvételű Facebook-bejegyzésben reagált Ruszin-Szendi Romulusznak, egykori honvédségi vezérkari főnöknek a Tisza Párthoz való igazolására Németh Szilárd, fideszes képviselő. „Én azt hittem, hogy minden körülmények között te egy honvédtábornok vagy. Tévedtem. Csalódtam.”

„Egy nyavalyás hazaáruló mellé álltál, Tábornok úr. Ne keress többé!”

– írta Németh Szilárd.

A magyar médianyilvánosságban először a hirado.hu írta meg, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lehet a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa, aki 2023-ig a Magyar Honvédség vezérkari főnöke volt. Ruszin-Szendi a hirado.hu ezzel kapcsolatos kérdéseire eleinte kitérő választ adott, szombaton azonban már felszólalt a Tisza Párt Hungexpón tartott rendezvényén, amelyen a 2021-ben leváltott MOB-elnök, Kulcsár Krisztián is részt vett.

Vasárnap Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője a zuglói képviselő Facebook-oldalán szólalkoztak össze. Hadházy többek között arról írt, mely tisztek leszerelése fűződik Ruszin-Szendi nevéhez, valamint „orosz háborús narratíva” terjesztésével vádolta és arról is írt, hogy szerinte nem „valamiféle lelkiismereti vagy szakmai problémája lett volna a Fidesz rendszerrel.” Magyar Péter a hozzászólások között úgy reagált a Hadházy által leírtakra, hogy „ennek a nagy részét cáfolni sem érdemes.” Azt is írta még, hogy Hadházy logikája alapján „egy rossz politikai rendszerben ne is legyen senki a hadsereg élén”, miközben maga Magyar Péter korábban többször is bírálta a katonaságot és a honvédelmi tárcát.

Kiemelt kép: Németh Szilárd (b) és Ruszin-Szendi Romulusz egy 2021-es felvételen (Fotó: Facebook/Németh Szilárd)