Hadházy Ákos és Magyar Péter a Facebookon szólalkozott össze Ruszin-Szendi Romulusz miatt

A Facebookon vitatkozott egymással Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője és Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő. Hadházy terjedelmes Facebook-bejegyzésben írta le aggályait Ruszin-Szendi Romulusszal, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusával, a Magyar Honvédség egykori vezérkari főnökével kapcsolatban, amire Magyar Péter a hozzászólások között reagált.

Facebookon kezdett vádaskodásába Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, miután a zuglói képviselő terjedelmes bejegyzésben írta meg aggályait Ruszin-Szendi Romulusszal, a Tisza Párt honvédelemért felelős szakpolitikusával kapcsolatban.

Pénteken a hirado.hu írta meg elsőként a hazai médianyilvánosságban, hogy a honvédség egykori vezérkari főnöke Magyar Péter pártja mellett léphet politikai pályára. Szombaton pedig a Tisza Párt Hungexpón tartott rendezvényén szólalt fel először Ruszin-Szendi Romulusz, amelyen a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) leváltott elnöke, Kulcsár Krisztián is részt vett.

Hadházy vasárnapi posztjában pontokba szedve írja le, hogy a Tisza Párthoz igazolt, egykori honvédségi vezető milyen tisztségeket töltött be katonaságnál korábban, milyen szerepe volt a korábbi fegyverbeszerzésekben, mely tisztek indoklás nélküli leszerelése fűződik a nevéhez, valamint arról is írt Ruszin-Szendi 2023-as felmentésével kapcsolatban:

„hajlok elhinni azokat az információkat, amiket több tiszttársától kaptam, és amelyek nem arról szóltak, hogy valamiféle lelkiismereti vagy szakmai problémája lett volna a Fidesz rendszerrel.”

Írt még arról is, hogy a honvédségtől való távozását követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is taníthatott, ahogy több az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos podcastműsor vendége is volt korábban. Ezzel kapcsolatban Hadházy Ákos „orosz háborús narratíva” terjesztésével vádolta meg a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusát. Említést tett arról is, hogy a 2021-es afganisztáni kivonulás idején Ruszin-Szendi Romulusz arról beszélt, hogy egy afgán menekült „az őt kimentő NATO gép mosdójában bombát próbált robbantani.” Bár arról ír, hogy mindezek ellenére továbbra is támogatni szeretné a Tisza Pártot, azt is írta:

„Értem a kommunikációs szándékot, hogy ennek ellenére miért léphetett fel az új párt biztonságpolitikai szakértőjeként.”

Hadházy Facebook-posztjára Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a hozzászólások között reagált, azt írta: „ennek a nagy részét cáfolni sem érdemes.” Hozzátette még:

„Az ön logikája alapján egyébként egy rossz politikai rendszerben ne is legyen senki a hadsereg élén”

– fogalmazott annak ellenére, hogy Magyar Péter korábban többször is bírálta a Magyar Honvédséget, illetve annak működését, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert, például a tavaly szeptemberi árvízi védekezés idején, amikor azzal vádolta a katonaságot, hogy a védekezés elősegítése helyett „a honvédség épp hadgyakorlatot tart a Bakonyban.” Magyar Péter kijelentéseire a miniszter is reagált annak idején, többek között arról beszélt: „visszautasítom, hogy a baloldali hordószónok újra a magyar hivatásos és tartalékos katonákat támadja.”

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar egykori főnöke egy 2023-as felvételen (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)