Százezer forintos büntetést is kaphatnak a budapesti kutyatartók, ha nem figyelnek oda

Kampány indult a szabályszegő kutyatartók ellen szombaton a VI. kerületben: a büntetés akár százezer forintos nagyságrendű is lehet, ha valaki nem szedi fel a kutyája ürülékét, nincs nála gyűjtőzacskó, a kutyának nincs chipje vagy nincs rajta póráz – közölte az önkormányzat az MTI-vel.

Azt írták: Terézvárosban az egyik legnagyobb közterületi probléma, hogy a gazdák nem szedik fel kutyájuk után az ürüléket. Ez egyrészt számtalan lakossági panaszt szül, másrészt állandó feladatot ad a kerület köztisztasági cégének.

Öt év alatt háromszorosára emelte az önkormányzat a köztisztaságra fordítandó költségkeretet,

évente több mint 10 millió forintot fordít kutyaürülék-tartó szemetesek kihelyezésére és karbantartására, ingyenes ürülékgyűjtő zacskókra, ennek ellenére a probléma folyamatos – emelték ki.

„A büntetés a chip, a póráz, és az ürülékgyűjtő zacskó hiánya miatt vagy tettenérés esetén akár 100 ezres nagyságrendű is lehet, amit rendészek a helyszínen kiszabhatnak. Erre egy hónapon át közterületi plakátok, online kampány hívja fel a figyelmet a kerületben” – áll a közleményben.

Februárban már 146 alkalommal ellenőriztek a rendészek, és a póráz, illetve az ürülékgyűjtő hiánya miatt 17 esetben bírságoltak is. A kampányra az önkormányzat egy tájékoztató füzetet is készített a kutyatartóknak a lehetőségeikről és a kötelességeikről, és továbbra is ingyen biztosítja az anyagilag rászorulóknak az állatok oltását és ivartalanítását.

Kitértek arra, hogy

az Andrássy út és az Eötvös utca sarkán kísérleti jelleggel készült egy kutyavécé.

A kerület nem tett le arról sem, hogy olasz és spanyol mintára DNS-adatbázis alapján azonosítsa a hanyag gazdákat, ezért felvette a kapcsolatot azokkal a városokkal, ahol ezt bevezették.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)