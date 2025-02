Lecsap a szibériai hideg, lesz ahol elérhetjük a dermesztő mínusz 20 fokot

Szibériai hideg lehet Magyarországon a következő napokban. Lesz, ahol mínusz 20 fokig süllyed a hőmérséklet – hangzott el az M1 Híradójában.

A fagyzugos területeken mínusz 20 Celsius fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Az ország délnyugati részein már pénteken is havazott, Somogy és Baranya vármegye egyes területein akár meg is maradhat a hó. A kevésbé felhős, szélmentesebb helyeken közben egyre keményebb hajnali fagyokra kell számítani. A jövő hét első napjaiban mínusz 20 fok is lehet.

„A jövő hét első napjaiban, kedden, szerdán megközelítheti a legalacsonyabb hőmérséklet ez a hajnali órákra érvényes a mínusz 20 fokot. És ehhez képest lesznek olyan régiók például Észak, Északkelet-Magyarországon, ahol még napközben is fagypont alatt várható a hőmérséklet. Ezzel egy mintegy 3-4 napos időszak kezdődik, amikor végig még nappal is mínuszok lesznek”

– mondta Fejős Ádám meteorológus az M1 Híradójának.

Mint az Időkép írja, a szezon leghidegebb éjszakái elé nézünk. Egyre szárazabb és hidegebb levegő érkezik a Kárpát-medencébe észak felől.

A minimumok zuhanórepülésbe kezdenek,

és nappal sem mérhetünk már mindenhol plusz fokot.

Két enyhébb éjszaka után szombaton országszerte fagyosan indul a nap, a legalacsonyabb értékek -7, -1 fok között alakulnak. Délen lesz enyébb a hajnal, míg az északi, fagyzugos völgyekben elérhetjük a -10 fokot. És ez még csak a kezdet, a következő napokban még pár fokkal lentebb megyünk, kedden, szerdán

a fagyzugos, szélvédett, derült részeken akár -15 fok alá.

A délutánok sem telnek nagy melegben, néhol fagyni fog, másutt legfeljebb 5 fokig emelkedik a hőmérséklet. A légkör egyre szárazabb lesz, legfeljebb hószállingózás, kisebb hózáporok fordulnak elő.

A jelenlegi számítások szerint hosszabb csapadékmentes időszak elé nézünk, enyhülés pedig a jövő hét második felében indulhat.

A Hungaromet szerint is ránk nyitják a hétvégén a hűtő ajtaját, és egy darabig be se csukja senki se. Nagy lesz azonban a napi hőingás, így igazán hideg csak éjszakánként lesz, országszerte kemény fagyokra lehet számítani, de nagy lesz a napi hőingás, így a maximumok 0 fok felett várhatóak.