„Ha kinyitotta a száját a kormányt dicsérte” – videóval jelentkezett a Fidesz Magyar Péterről

Orbán Viktor korábbi évértékelő beszédei alkalmával még Varga Judit mellett, az első sorban ülve tapsolt Magyar Péter, aki 5 munkahelyről havi 6 millió forintot keresett – erről beszélnek abban a videóban, amit a Fidesz töltött fel közösségi oldalára. A videóban arról is beszélnek, hogy a Diákhitel Központ vezetőjeként havi 4 millió forintot keresett, valamint kiemelik: Magyar Péter 5 év alatt 250 millió forintot vett fel. Ezenfelül tagja volt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Volánbusz igazgatóságának is, valamint az MBH Bank felügyelőbizottságának tagjai is volt. Így Magyar Péter 5 munkahelyről havi 6 millió forintot vitt haza. „Magyar Péternek ekkor nagyon is tetszett a Fidesz és a kormány” – hangzik el a videóban, majd azzal folytatják: „ha kinyitotta a száját a kormányt dicsérte.” „2010 óta érdekes módon a kamatok csökkentek, viszont az emberek egyre jobban éltek” – nyilatkozta Magyar Péter egy, a Hírtv-nek adott korábbi interjúban, ahogy több olyan felvételt is közölnek, amelyeken a kormány politikáját dicséri, többek között az M1-nek adott interjúban. Ezt követően térnek ki arra, hogy elveszítette állásait, majd „ekkor bosszút indított és új pénzcsap után keresett. Egészen Brüsszelig szaladt” – hangzik el a videóban, amelyet Magyar Péter és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökével készült közös felvételekkel illusztrálnak. A hirado.hu felületén is foglalkoztunk azzal, hogy a a Nemzeti Nyomozó Iroda a Tisza Párt elnöke ügyében most már nemcsak hűtlen kezelés, de bennfentes kereskedelem gyanúja miatt is nyomoz, miután ez szóba került abban a Partizánnak adott interjúban, amit Magyar Péter politikai karrierjét előkészítő, első interjújának egy éves évfordulóján adott. Magyar Péter ekkor még „rossz viccnek” nevezte, hogy politikai pályára készülne. Kapcsolódó tartalom Magyar Péter pénzügyei is szóba kerültek a Partizánnak adott interjújában, a Tisza Párt elnöke fel akart állni a beszélgetésből Kedd este közel kétórás interjút adott Magyar Péter a baloldali Partizán YouTube-csatornának, amely során többször is kifakadt, amiért olyan kérdéseket kapott, amelyek kínosan érintették. Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)