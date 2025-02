Az amerikai világsztár akciózik a hétvégén a lezárt Lánchídnál

Gőzerővel készül a Halálos iramban-filmek és a The Suicide Squad sztárjának legújabb filmje, melynek jeleneteit a Duna parton rögzítik a hétvégén.

Mint a BKK korábban bejelentette, ezen a hétvégén is lezárják a Lánchidat, illetve a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és a Jászai Mari tér között filmforgatás miatt.

Ahogyan a múlt héten, úgy most is egy amerikai mozit, a Matchbox című filmet forgatják a fővárosban, melyben nem más, mint az egykori pankrátor és akciósztár, John Cena üldözi a rosszfiúkat. A Blikk több fotót is készített a helyszínen, ahol a színész mesterien élethű sebekkel az arcán futkározik a rakparton, ahol egyébként feltűnt még Justin Timberlake felesége, Jessica Biel színésznő is.

Egy extrém jelenetet a múlt héten Cena egy dublőre hajtott végre:

I was loitering around this bridge in Budapest yesterday, watching a John Cena film being made. pic.twitter.com/7xEAcJ5tHj — Paul Sutton (@PaulSutton66) February 10, 2025

A hollywoodi jelenetek miatt a 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 210B és a 216-os autóbuszok módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek, Budáról Pest felé haladva nem érintik a Széchenyi István tér és a József Nádor tér megállókat, ideiglenesen a Várkert Bazárnál a villamospótló megállóhelyén, a Döbrentei téren és a Március 15. téren az 5-ös busz, a Ferenciek terén és az Erzsébet téren a 15-ös busz megállóhelyén állnak meg, míg Buda felé nem marad ki megálló.

A 916-os és a 990-es autóbuszok is az Erzsébet hídon át közlekednek, a Deák Ferenc tér, a Hild tér és a Széchenyi István tér csomópontokat nem érintik, ideiglenesen a Várkert Bazárnál a villamospótló megállóhelyén, a Döbrentei tér és a Ferenciek tere között az 5-ös busz megállóhelyein állnak meg.