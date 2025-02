Szájer József a 48 percben: Nagyot talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy Merz lesz Németország következő kancellárja

Február 23-án előrehozott választásokat tartanak Németországban. Ennek apropóján latolgattunk esélyeket és beszélgettünk a német-magyar kapcsolatok jövőjéről a Szabad Európa Intézet igazgatójával a 48 perc legújabb adásában.

Osztom azt a véleményét, miszerint Európa legfontosabb választása jön most – jelentette ki Szájer József az M1 és a hirado.hu közös hírháttérműsorában. A Szabad Európa Intézet igazgatója úgy látja, a közelgő német választások nem csupán az ott élő emberek életére, hanem az egész Európai Unió jövőjére hatással van.

Szájer a műsorban hangsúlyozta, bár nem tartja magát Németország-szakértőnek, de több évtizedes tapasztalata van ezen a téren, hiszen rengeteg német kollégája volt az Európai Parlamentben, akiknek kiismerte a gondolkodását, és bár nem él ott a hétköznapokban, de jobban érti, hogy mi zajlik náluk, mint sokan mások. A Szabad Európa Intézet igazgatója úgy látja,

Németország legnagyobb problémája, hogy irányítási válságban szenved, gyakorlatilag kormányozhatatlanná vált.

Szerinte a patthelyzet feloldására a február 23-i előrehozott választások sem jelentenek majd megoldást, mert a német kereszténydemokraták, a szociáldemokratákkal, a szabad demokratákkal és a zöldekkel összezárnak majd az AfD ellen, így pedig nem fognak megszületni azok a döntések, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy Németország egy más irányba induljon el a bevándorlás és a gazdaságpolitika tekintetében.

Szájer József (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

A volt fideszes EP-képviselő szerint Németországban az elmúlt években radikálisan csökkent az emberek biztonságérzete az egyre szaporodó merényletek miatt, ezért nem csoda, hogy a választási kampány leghangsúlyosabb kérdésévé is a migráció vált, ugyanakkor meglátása szerint ebben valódi, radikális fordulatot egyedül az AfD győzelme hozna, erre viszont nem lát jelenleg reális esélyt. Szájer szerint ugyan az Angela Merkel által meghirdetett Willkommenskulturt ma már a legtöbb szereplő súlyos hibának tartja, és bár a legerősebb pártnak számító CDU is hangzatos ígéretekkel állt elő ezen a téren, de ezeket nem fogják betartani a kereszténydemokraták, mert végül jobbközép-balközép koalícióban fognak majd kormányozni.

A Szabad Európa Intézet igazgatója szerint ez nem egyedülálló eset, hiszen tavaly az Európai Néppárt is ugyanezt csinálta az európai parlamenti választások után, korábban ők is keményebb fellépést ígértek a bevándorlással szemben, majd aztán összeálltak a liberálisokkal és a szociáldemokratákkal az EP-ben, így végül

ezekből a kampányszlogenekből nem valósult meg semmi, „minden maradt a régiben”.

Szájer József (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

Az egykori fideszes politikust a műsorban megkérdeztük arról is, mit szól ahhoz, hogy Orbán Viktor Európában első kormányfőként fogadta Alice Weidlt, az AfD kancellárjelöltjét a napokban Budapesten. Szájer ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években már így is hidegek voltak a magyar-német kapcsolatok politikai szinten, ezért ezt már nem igazán befolyásolta a magyar miniszterelnök lépése, ugyanakkor Orbán Viktor a német gazdaság szereplőivel továbbra is jó viszonyt ápol, az államok közötti együttműködésnek pedig ez a legfontosabb alapja.

Szájer József szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az lesz, hogy

a CDU nyeri meg a február 23-i választásokat és Friedrich Merz lesz Németország következő kancellárja, de nagykoalícióban fog kormányozni, amely miatt nem lesznek radikális változik az országban.

Ettől függetlenül szerinte a magyaroknak is az az érdekük, hogy egy pragmatikus, együttműködő viszony legyen a két ország között, mert Németország fontos partnerünk Európában.

A 48 perc teljes adása visszanézhető a hirado.hu YouTube-csatornáján:

Kiemelt kép: Szájer József (Fotó:Horváth Péter Gyula/hirado.hu)