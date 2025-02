Orbán Viktor is részt vett Ficzere Lajos temetésén

Orbán Viktor is részt vett Ficzere Lajos jogásznak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának a temetésén, aki egykor az Országos Választási Bizottság elnöke is volt.

„Isten nyugosztalja Ficzere Lajos professzor urat!” – írta a kormányfő egy Facebook-posztban, amelyben a temetésen készült fotót is megosztotta.

Ficzere Lajos február 3-án halt meg 89 éves korában, a gyászhírt a Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság jelentette be. Az Országos Választási Bizottság elnöki tisztségét

2001 decemberétől 2006-ig töltötte be. Emellett az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Közigazgatási Jogi Tanszék professor emeritusa és korábbi vezetője, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja is volt egykor.

„Ficzere Lajos tapasztalatával és kiemelkedő jogi tudásával járult hozzá a demokratikus választások törvényességének biztosításához” – írta róla az NVI és az NVB, hozzátéve, hogy a két szervezet megőrzi Ficzere Lajos emlékét, és osztozik a család gyászában.

Kiemelt kép: Orbán Viktor Ficzere Lajos temetésén (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)