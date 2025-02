Orbán Viktor: Halleluja, erre vártunk!

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel interjút adott a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, és többek közt arról beszélt, hogy hamarosan sikerülhet rendezni az ukrajnai konfliktust.

Cikkünk frissül!

A kormányfő az előző héten is adott interjút a Jó reggelt, Magyarország!-ban. Orbán Viktor akkor többek közt arról beszélt, hogy a Soros-hálózatokat ki kell söpörni Magyarországról, és ennek érdekében törvényi úton lépéseket is fognak tenni.

Azóta viszont az ukrajnai háborúval kapcsolatban is számos fejlemény történt, miután Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke e hét közepén telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Utóbb kiderült az is, hogy az orosz és az amerikai elnök találkozójának előkészítése már meg is kezdődött.

A mostani beszélgetés első témája szintén Ukrajna volt: a műsorvezető, Törőcsik Zsolt azt kérdezte a kormányfőtől, hogy miként hathat mindez Magyarországra. Orbán Viktor válaszában azt mondta

„Ha egy szóban kellene kommentálni, akkor azt mondanám, hogy halleluja, erre vártunk!”

Mint mondta, erre rendeztek be és építették a magyar stratégiát, hogy a háború nem elhúzódik majd, hanem jön egy új amerikai elnök, aki „átvágja ezt a gordiuszi csomót”, és békét teremt. Mint mondta, a tárgyalások megkezdéséről szóló hír a fentieket igazolja vissza, és a magyaroknak megérte kitartaniuk a béke mellett.

A miniszterelnök hozzátette: Magyarország szempontjából fontos, hogy az Egyesült Államok elindított egy változást az egész nyugati világban. Szerinte ez igaz a háború, de például a migráció kérdésében is, miután Amerika azt is kimondta, hogy a migráció rossz. De ugyanez igaz a klímavédelemre, a család, vagy akár a kereszténység kérdésére is, amelyekben szintén látni vél egy fordulatot Donald Trump beiktatása miatt. Hozzátette: Európa ennek ellenáll ugyan, de szerinte sok európai országban így is érezhető lesz a változás.

A kormányfő leszögezte:

Ha jön az amerikai elnök, békét teremt, és Oroszországot visszaintegrálják az európai gazdasági, biztonsági és energetikai rendszerbe, akkor az nagyon nagy lehetőségeket fog jelenteni Magyarországnak.

A teljes interjút itt lehet meghallgatni: