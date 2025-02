Jogerős ítélet született egy 15 tagú társaságnak az ügyében, akik kábítószert terjesztettek Baranyában

Kettő, illetve kilenc év hat hónap közötti szabadságvesztést szabott ki jogerősen egy kábítószer-terjesztéssel foglalkozó hálózat tagjaira a Pécsi Ítélőtábla pénteken. Az ítélet jogerős.

A táblabíróság szerint az első -és a másodrendű vádlott 2018-ban állapodtak meg abban, hogy kábítószer és új pszichoaktív anyagok értékesítésével keresnek pénzt oly módon, hogy egyikük a beszerzést, másikuk az eladást végzi Komlón és környékén. Később többeket is bevontak az üzletbe, akik besegítettek a tárolásban, csomagolásban, porciózásban, de voltak köztük olyanok is, akik a szerek előállításában segítettek be.

Első fokon a Pécsi Törvényszék az ügy tizenöt vádlottját jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt mondta ki bűnösnek, ezért őket kettő és kilenc év hat hónap közötti időtartamú szabadságvesztésre ítélte. A vádlottak által elkövetett cselekményeket társtettesként elkövetettnek minősítette a törvényszék.

Nyolc vádlottal szemben az ítélet helybenhagyását, héttel szemben pedig a súlyosbítását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség. Öt terhelttel szemben enyhítették az első fokon kiszabott büntetést, más esetekben a bíróság az ítéletet helyben hagyta. Az ítélet jogerős.

