Bár egy százalék alatt mérik őket, az MSZP sem kér a DK-ból

Május elsejéig tervezi az MSZP bejelenteni, kiket is indít a 106 egyéni választókerületben a 2026-os országgyűlési választásokon. A Demokratikus Koalícióval nem számolnak a szocialisták, a Tisza Párt pedig elzárkózik az együttműködéstől, ezért az önálló indulás tűnik a legvalószínűbbnek, ugyanakkor szó van egy baloldali választási szövetség létrehozásáról, amelyben három, az MSZP korábban távozott politikusai által alapított szervezet vehet részt.

Május elsejéig bejelenti, kiket indít az MSZP a 106 egyéni választókerületben, puhatolózó tárgyalások is kezdődtek egy új baloldali szövetségről, a DK-val azonban nem számolnak – írja a Népszava. A lap interjút készített Komjáthi Imrével, az MSZP elnökével, aki stratégiai megbeszélésre hívta az MSZP országos elnökségének és parlamenti frakciójának tagjait, valamint a megyei elnököket a hét elején.

A találkozó legfontosabb témája a 2026-os országgyűlési választásokon való indulás volt, pontosabban az: milyen konstrukcióban vágjon neki a szocialista párt a jövő évi voksolásnak. Elméleti lehetőségként ugyan felmerült, hogy 2022-höz hasonlóan ezúttal is közösen induljanak a Demokratikus Koalícióval, Komjáthi azonban úgy fogalmazott, ezt alapvetően mindenki elvetette. A szocialisták stratégiája csak részben magyarázható a választójogi szabályokkal,

„A párt tagsága sem szeretne szövetséget a DK-val, pontosabban Gyurcsány Ferenccel”

– jelentette ki Komjáthi Imre.

Az okok között említhető az a tény, hogy a 2019-es önkormányzati választás után több politikusuk átigazolt a Demokratikus Koalícióhoz, ráadásul a 2024-es európai parlamenti választásokon csak az utolsó pillanatban, a Tisza Párt feltűnése után mutatott hajlandóságot a DK az MSZP-vel és a Párbeszéddel a közös indulásra. Komjáthi szerint a DK még mindig diktálni próbál, továbbá a szocialisták elnöke szerint Gyurcsány Ferencnek is változnia kell, például Komjáthi szerint nem nevezheti többé a DK-t az egyedüli baloldali pártnak.

„Pillanatnyilag a DK többet visz, mint amennyit hoz”

– tette hozzá.

A Tisza Párt feltűnése is komoly gondot jelent a pártnak, mivel hiába jelentkeztek be a szocialisták az együttműködésre, Magyar Péterék elzárkóznak, ezért a szocialisták továbbra is az önálló induláson gondolkodnak 2026-ban. Komjáthi szerint jelenleg 60-70 jelöltet tudnának kiállítani, és május elsejére szeretnék megnevezni jelöltjeiket mind a 106 egyéni választókerületben. Az MSZP azzal kalkulál, hogy a Tisza Párt nem tud egyedül nyerni, 10-15 körzetben pedig a szocialistáknak olyan erős, „alkuképes” jelöltjük lesz, hogy Magyar Péter rákényszerül majd a koordinált együttműködésre – tette hozzá a Népszava.

Mindeközben megindultak a találgatások egy új, baloldali választási szövetségről, amelyben a Mesterházy Attila vezette Szocialisták és Demokraták, a Szanyi Tibor-féle Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom és az Ujhelyi Istvánhoz kötődő Esély Közössége vehet részt, mindhárom szervezetet olyan politikusok hozták létre, akik korábban kiléptek a szocialista pártból.

Arról is beszélt, hogy „az MSZP az összes baloldali szavazó otthona szeretne lenni” annak ellenére, hogy a szocialistákat egy százalék körül mérik a közvélemény-kutatók.

A másik három szervezetet pedig nem is mérik.

Kiemelt kép: Komjáthi Imre, az MSZP elnöke (Fotó: MTI/Vajda János)