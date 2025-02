Újabb képviselő hagyja ott a Jobbikot, Balassa Péter függetlenként folytatja

Távozik a Jobbik Magyarországért Mozgalomból a párt országgyűlési képviselője, Balassa Péter. A hirado.hu értesülései szerint a politikus a pártnak és a frakciónak is búcsút int.

„Mai naptól független országgyűlési képviselőként folytatom a munkámat” – jelentette be pénteken Balassa Péter, a Jobbik volt országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán.

A politikus nem osztott meg távozásával kapcsolatban további részleteket, de a hirado.hu értesülései szerint Balassa Péter a pártból és a frakcióból is távozik, amelynek következtében

nyolcról hétre csökken a Jobbik képviselőinek száma.

A kilépésre éppen azt követően került sor, hogy Adorján Béla, a Jobbik elnöke bejelentette, hogy a párt önállóan indul a jövő évi országgyűlési választáson. A pártelnök szerint az európai parlamenti választáson született – egy százalékos – eredmény kijózanította a pártban maradókat, akik „határozott, kőkeményen a célt szem előtt tartó” vezetőket választottak nyolc hónapja a tisztújító kongresszuson.

Balassa Bálint 2009-ben lépett be a Jobbik Magyarországért Mozgalomba. A 2010-es és a 2014-es önkormányzati választásokon Szombathelyen önkormányzati képviselői helyet szerzett. Képviselőjelöltként elindult a 2010-es, a 2014-es és a 2018-as országgyűlési választáson is, de egyik alkalommal sem nyert mandátumot. Első sikerét a 2022-es választáson érte el, ekkor a párt országos listájáról került be a parlamentbe.

A Vas vármegyei politikus Jakab Péter volt pártelnök felkérésére korábban a Jobbik egyik alelnöki tisztségét is megpályázta, de próbálkozását nem koronázta siker. Ekkor még a Jobbik megerősödéséért szeretett volna dolgozni. „Hiszek benne, hogy bátor, határozott, egyértelmű kiállással és véleménynyilvánítással sokakat meg tudunk szólítani, egységesíteni tudjuk a tagságot, és eredményesen fel tudunk készülni a két év múlva esedékes országgyűlési választásra” – nyilatkozta 2020-ban a Jobbik-közeli Alfahírnek.