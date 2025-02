Havazás, erős szél, kemény fagyok – így alakul az időjárás a hét utolsó napjain

Pénteken még borult lesz az ég, de erős széllel száraz, hideg levegő érkezik és a hétvégén csökken a felhőzet. A csúcshőmérséklet jellemzően csak 0 Celsius-fok körül alakul és visszatérnek a kemény éjszakai fagyok is: vasárnap hajnalban a derültebb, hidegre hajlamos helyeken mínusz 10 foknál is hidegebb lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

(Forrás: HungaroMet)

Pénteken borult lesz az ég. Kezdetben az eső lesz jellemző, de ezt az északnyugatról és északkeletről áramló hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg hatására többfelé válthatja fel havas eső, havazás.

A Dunántúlon élénk északias szelet főként az Észak-Dunántúlon nagy területen erős lökések kísérik, emellett a nap második felében északkeleten is megélénkül, majd meg is erősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 1 és 6 fok között várható, de délkeleten pár fokkal melegebb is lehet.

(Forrás: HungaroMet)

Szombaton északnyugat és északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, legtovább az ország déli és középső részén fordulhat elő hózápor, gyenge havazás, arrafelé maradhatnak akár egész nap felhős körzetek is.

(Forrás: HungaroMet)

Az északi, északkeleti szelet a középső országrész kivételével többfelé kísérik élénk, erős lökések, ugyanakkor a nap folyamán fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul, de a derült, szélvédett fagyzugokban hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű.

Vasárnap az időszakosan megvastagodó felhőzet mellett általában számítani lehet több-kevesebb napsütésre, de néhol hózápor, hószállingózás nem zárható ki. Az északi, északkeleti szél az Észak-Dunántúlon és északkeleten időnként megélénkülhet.

(Forrás: HungaroMet)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 2 fok között, a derültebb hidegre hajlamos helyeken mínusz 10 fok alatt alakulhat. A csúcsérték mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Katona Tibor)