Orbán Viktor: Jót tenne Magyarországnak, ha megvalósulna az, amit az AfD ma képvisel

Alice Weidellel, az Alternatíva Németországért Párt, az AfD elnökével tárgyal szerdán Orbán Viktor kormányfő Budapesten. A Miniszterelnöki Sajtóiroda tájékoztatása szerint a megbeszélés legfontosabb témája az európai migrációs válság lesz. A magyar kormányhoz hasonlóan az AfD évek óta elkötelezett az illegális migráció megállítása mellett.

„Hiába is próbálnánk tagadni, van ennek a találkozónak egy pikantériája. Az AfD nem az a párt, amelynek vezetőjét minden európai országban fogadni szokták a miniszterelnökök, de épp itt az ideje, hogy ezen változtassunk” – így kezdte el beszédét Orbán Viktor, aki szerint a német–magyar kapcsolatok egy különleges kapcsolatot jelentenek Európán belül.

A magyar miniszterelnök szerint sokkal jobban boldogulna Magyarország, ha Németország sikeres lenne, mivel a két gazdaság nagyon szoros kapcsolatban áll egymással.

„Várjuk azt az új korszakot, amikor Németország ismét sikeres lesz, és a német siker farvizén mi magyarok is, a magyar gazdaság is extra dinamikához juthatunk” – fogalmazott Orbán Viktor. Elmondása szerint több kérdésről is beszéltek Alice Weidellel, de ami a magyaroknak a legfontosabb volt, az az, hogy a magyarok mit várhatnak az AfD-től. A kormányfő szerint ezt a kérdést úgy tudjuk megválaszolni, ha megnézzük az AfD programját. „Azt tudom mondani a magyar közvéleménynek, hogy az Afd összes fontos programpontja olyan, ami hasznára válna Magyarországnak” – hangsúlyozta Orbán Viktor, külön kiemelve a migrációt és az energiapolitikát.

A magyar miniszterelnök szerint érdemes Európáról is beszélni, hiszen Németország is és Magyarország is az Európai Unió tagja. Hozzátette, hogy ebben a kérdésben ő képviselte a radikálisabb. álláspontot. „Európa nagyon nagy bajban van, az Európai Unió nagyon nagy bajban van. Ennek két oka van, bajban van annak a politikának a tartalma miatt, amit ma megvalósít, és bajban van amiatt, ahogyan meg akarja valósítani” – magyarázta.

Orbán Viktor szerint tartalmi szempontból az a baj, hogy a brüsszeli gazdaságpolitika a világgazdasági vetélytársakkal szemben vereségre ítél bennünket. Úgy gondolja, hogy a a mostani politikával Európát nem lehet növekedési pályára állítani. A migrációnak is van gazdasági vonzata, azt is meg kell változtatni, de a legfontosabb, hogy a Green Deal az halott, egyszerűen el kell felejteni.

Zöld megközelítésre szükség van, a klíma is egy lényeges dolog, de úgy, ahogy azt összerakták és Green Deal-nek nevezik ma Európában, ez tönkretesz bennünket

– szögezte le a magyar kormányfő, aki szerint emiatt kell a villanynál kétszer-háromszor, a gáznál pedig háromszor-négyszer magasabb árat fizetünk, mint az amerikai versenytársainknak.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak teljesen új energiapolitikára van szüksége, az energiaszankciókat meg kell szüntetni, az atomenergia negatív diszkriminációját fel kell számolni, az energiaszállítási útvonalakat, amelyeket lezártak, újra ki kell nyitni, és az energiaforrások, amelyeket kiiktattak ismét bevonandók az európai gazdaságba. A magyar miniszterelnök szerint már most vannak látható bajai az európai gazdaságnak, de – ahogy mi magyarok mondjuk – most jön a feketeleves.

A kormányfő kiemelte:

„Európa bajban van. Azért van nagy bajban az EU, mert az emberekkel szemben akar politikát csinálni, demokrácia probléma is van az Unióban”

– mondta Orbán.

Magyarország az egyetlen ország Európában, amely a béke oldalán áll, húzta alá a kormányfő. Az EU ezzel szemben saját háborújának nyilvánította az orosz-ukrán háborút. Ez reménytelen háború

Magyarország békepárti, és Washington is az lett Vatikán mellett – tette hozzá a miniszterelnök.

„Németország gyenge lett, gyenge vezetéssel, gyenge gazdaságpolitikával, elhibázott zöldpolitikával. Angela Merkel tönkretette országunkat.”

– kezdte Alice Weidel, és hozzátette, az elhibázott migrációs politika miatt nemcsak Németország szenved, de más országokat is nehéz helyzetbe hoztak, köztük Magyarországot is.

A kancellárjelölt Orbán Viktornak azt mondta:

„Büszkék szeretnénk lenni az országunkra, úgy mint önök az önökére. Nekünk, az AfD-nek ök a józanság, a szuverenitás és a függetlenség szimbóluma.”

„Ha mi a kormányzatban részt vennénk,

Magyarország útját, a nagy példaképünk útját fogjuk követni, rendbe hozzuk ismét az országunkat. Tekintsünk reménnyel Európa jövőjére.”

– hangsúlyozta Weidel, hozzátéve:

„Hálás vagyok, hogy Magyarország valóban az illegális migráció ellen küzd és óriási hiba, hogy Magyarországot bünteti. Ez is mutatja, hogy az EU mennyire rossz úton halad, Magyarország betartja a törvényeket és az előírásokat, aki nem tartja be, az az Európai Unió.”