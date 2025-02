Ismét lehet fogadni a legrangosabb filmművészeti díjakra

Az év eleji időszak hagyományosan a díjátadók szezonja a tengerentúlon, főleg, ami a filmes és a zenei produkciókat illeti. A legnagyobb érdeklődés várhatóan mégis a márciusi filmes díjakat övezi majd, amire nemcsak Hollywood és Amerika, hanem az egész világ figyel. A magyar fogadók – hasonlóan tavalyihoz – idén is mind a 23 kategória jelöltjeire tippelhetnek, ráadásul magyar érintettség is van, ami tovább fokozhatja az izgalmakat a játékosok körében.

A legnépszerűbb filmes díjak győzteseire első ízben tavaly lehetett tippelni a Tippmixprón, ami a játékosok körében egyből nagy népszerűségnek örvendett. A kiemelt érdeklődés ráadásul remek tippsorokkal is párosult.

Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője azt mondta: „A Tippmixprón a sporteseményekhez köthető fogadási lehetőségek mellett speciális eseményekkel is egyre gyakrabban találkozhatnak a fogadóink.” Hozzátette: „a legrangosabb filmművészeti díjakra tavaly kínáltunk először oddsokat, akkor volt olyan fogadónk, aki 14 kategória győztesét tippelte meg hiba nélkül, és ezzel 5 ezer forintos tétre 319 ezer forintos nyereményt jegyzett. 2025-ben is mind a 23 kategória jelöltjei közül válogathatnak a Tippmixpro-fogadók, a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb női és férfi főszereplő mellett akár a legjobb látványtervezés, a legjobb eredeti filmzene vagy a legjobb haj és smink kategória győztese is megtippelhető, így még nagyobb izgalommal járhat a gála követése.”

Tavaly az Oppenheimer című film lett a győztes: Christopher Nolan alkotása 13 jelöléséből hetet tudott díjra váltani, közte a legjobb film, a legjobb férfi főszereplő és a legjobb rendező kategóriájában is érvényesítette a papírformát. Az idei évben Brady Corbet: A brutalista című rendezése többek között az említett három kategóriában is jelölve van. Az alkotás összesen 10 kategóriában érintett, és a film révén ismét van magyar esélyes is: tavaly Mihalek Zsuzsa a Legjobb látványtervezés kategóriájában részesült ebben az elismerésben a Poor things című film kapcsán, ezúttal pedig Jancsó Dávidért izgulhatunk, akit a legjobb vágásért járó díjra jelöltek. A nyereményszorzók alapján Sean Baker az Anora című filmmel, illetve Nick Emerson a Conclave című alkotással lehet Jancsó Dávid legnagyobb vetélytársa – mindhárom alkotás győzelme közel azonos szorzót ér a Tippmixprón.

A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a főbb kategóriákat övezi a legnagyobb fogadói érdeklődés: a Legjobb film kategóriájában a már említett A brutalista című film az első számú kihívója a legfőbb favorittá avanzsált Anora elnevezésű produkciónak, és ugyanez a helyzet a Legjobb rendezőre vonatkozó kategóriában is. A magyar származású Tóth Lászlóról szóló, részben Magyarországon forgatott A brutalista a Legjobb férfi főszereplő kategóriájában viszont első számú esélyesnek számít a nyereményszorzók alapján, ami azt is jelentheti, hogy Adrien Brody újabb szobrocskát vihetne haza.

A legegyértelműbbnek a Legjobb férfi mellékszereplő és a Legjobb női mellékszereplő díjazása tűnik: előbbiben Kieran Culkin, utóbbiban pedig Zoe Saldana a díj legfőbb várományosa.

A Tippmixprón a sportági listából kiválasztható Speciális elnevezésű menüpontban érhető el az összes fogadási lehetőség, valamint nyereményszorzó a márciusi legrangosabb filmművészeti díj kapcsán.

Kiemelt kép: Fotó/Szrt